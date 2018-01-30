مناصِرو حركة أمل: - ما منقبل حدا يحكي عن "ربنا" وبس شافونا العونيي هجمو علينا قدّام الشالوحي

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قال مناصرو حركة أمل لصحيفة الجمهورية التي تكمنت من أخذ حديث منهم بعيد انسحابهم متقهقرين من محيط مركزية التيار في ميرنا الشالوحي، أنه " ما منرضى يحكي حدا عن ربنا بالعاطل"، بالإشارة إلى زعيم الحركة، نبيه بري.



وقال المعتصمون الذين تغلغل بينهم أحد العاملين في موقع tayyar.org، وهم أتوا بكليتهم أحد أحياء منطقة النبعة :" جينا بكل سلمية نحرق دواليب، وبس شافونا العونيي هجمو علينا".



ونقل أحد شهود العيان لموقعنا أن عدد من الأمليين المتجمعين كانوا من الأولاد الذين لا يعلمون لماذا أتوا، وكأن "هارون" أرسلهم، فبدأ بعضهم بالصراخ " الله لبنان عون وبس" والبعض الآخر بدأ يشتم " ميرنا الشالوحي"، وهو إسم المبنى التي تقع فيه مركزية التيار.