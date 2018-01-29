أول شخص يزوره الوليد بن طلال عقب الإفراج عنه

A + A -

حرص الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، على زيارة ابن أخيه الوليد بن خالد، المعروف بـ"الأمير النائم"، لتكون أول زيارة له عقب إطلاق سراحه.

نشرت ريم بنت الوليد صورة لوالدها مع ابن خالد الذي يرقد في غيبوبة منذ 11 عاما عقب تعرضه لحادث سير، حيث أكد الأطباء وفاته دماغيا إلا أن والده يرفض إزالة الأجهزة منه.

وشهدت الأيام الماضية إطلاق سراح الوليد بن طلال عقب توصله لتسوية مع السلطات السعودية التي قامت باحتجازه لتورطه في تهم فساد.

ولم يتم الكشف عن المبلغ الذي قام ابن طلال بدفعه لإنجاح التسوية، ولكنه سيظل رئيسا لشركة "المملكة" القابضة.

المصدر: sputniknews