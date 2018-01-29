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لفّق عملية اختطافه.. ووقع في قبضة القوى الأمنية!

29
JANUARY
2018
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
ما يلي:

"بتاريخ 25/1/2018، ادعى لدى فصيلة رياق في وحدة الدرك الاقليمي، السوري (خ. خ.) مواليد عام 1985، انه حوالي الساعة 17,00 من تاريخ 24/1/2018 وأثناء انتقاله على متن سيارته نوع "رانج روفر"، من معمله في بلدة "بر الياس" الى منزله الكائن في محلة الكرك-زحلة، وعلى طريق عام "دير زنون _ رياق" اعترضت طريقه آلية نوع "Gmc Envoy" لون أسود ذات زجاج حاجب للرؤية وبداخلها خمسة أشخاص ملثمين وبحوزتهم أسلحة حربية، وقد عملوا على تكبيله ووضعه في صندوق السيارة، واقتادوه الى جهة مجهولة، ثم أخلوا سبيله بعد مرور ثلاث ساعات، وبعد ان سلبوه مبلغا كبيرا من المال.

تبين في إفادته وجود اختلاق للأحداث وسرد أفكار غير مترابطة، فتم توقيفه وأحيل الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، للتوسع بالتحقيق معه، وذلك بناء على إشارة القضاء المختص.

نتيجة للمتابعة الاستعلامية الحثيثة من قبل الشعبة المذكورة، لم يتبين بالتاريخ المنوه عنه وجود أي أثر لسيارة ""GMC Envoy" في المحلة التي ادعى انه حصلت فيها عملية الخطف، وأن الكثير من التناقضات تحيط بإفادته.

وبمواجهته بهذه الوقائع، اعترف بقيامه بتلفيق عملية اختطافه، بالتنسيق مع زوجته ووالدته، بهدف إيهام الاشخاص الذين لهم بذمته مبالغ مالية انه تعرض للسلب، بغية التهرب من تأمين دفع المستحقات المتوجبة عليه.

وقد أودع القضاء المختص".

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