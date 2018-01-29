ردود دفاعية عن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل

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من بعد تسريب الفيديو للوزير جبران باسيل وبعد ما وصلت بعض التعليقات لحد التهديد بالقتل، حملة تضامن واسعة مع رئيس التيار الوطني الحر على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ابرز التعليقات: "إن الحقيقة محسومة، فقد يستاء منها الرعب، ويسخر منها الجهل، ويحرّفها الحقد، لكنها تبقى موجودة، جبران باسيل وحده يجرؤ على قولها، معك ولو كره الكارهون.........بعد قطع الطرقات على الناس وتعطيل أشغالهم والتهجم على الممتلكات وتكسير السيارات #باسيل معه حق ١٠٠%...............مع الرجل الرجل، الحقيقة بتوجّع بس حلو تلاقي رجّال لمرة يقول الحقيقة ........بعيدًا من السياسة وفقط من باب التذكير: جبران باسيل رئيس اكبر حزب مسيحي في لبنان والشرق فالتطاول عليه بالتهديد بالقتل ما بتمرق مرور الكرام

انتشر فيديو بيظهر وصول الأمير الوليد بن طلال الى قصره بالرياض بعد خروجو من فندق ريتز كارلتون حيث احتجزته السلطات السعودية منذ اكثر من شهرين.

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيلاً وهو يهاجم سيارة بداخلها سياح في أفريقيا.

ذكرت شركة فيسبوك، أنها ستنشر مبادئها المتعلقة بالخصوصية للمرة الأولى، كما ستُصدر فيديوهات تعليمية لمساعدة مستخدميها على التحكم بالأشخاص يلي يمكنهم الاطلاع على معلوماتهم. وهالفيديوهات رح توضّح للمستخدمين كيفية التحكم في البيانات يلي بيستخدمها الموقع ليعرض عليهم إعلانات وكيفية حذف المشاركات القديمة، وما يحدث للبيانات عندما يقوم المستخدم بإلغاء حسابه.