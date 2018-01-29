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تسريبة رئيس التيار الوطني الحر ليست الاولى من نوعها ، فكم من زلة سياسية معروفة تعدت البلطجة

29
JANUARY
2018
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هي ازمة سياسية ليست بالمستجدة، تماماً كالتسريب، الذي سبق وطاول زعماء كثيرين يتغنون بحيثيتهم الشعبية التي ما بنيت الا على شد العصب الطائفي والمذهبي والمناطقي. فمن ينسى مثلاً ما صدر عن النائب وليد جنبلاط في احد المجالس المغلقة في الجبل حين وصف الموارنة بالجنس العاطل 

ومن منا ينسى زلة النائب ستريدا جعجع في خضم الجولة القواتية في استراليا ، حين اعادت الى الذاكرة حقبة سوداء دامت سنين بين ابناء بشري زغرتا 

ومن ينسى ما صدر عن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية حين توجه ذات يوم الى مناصريه. 

هذه عينة عن التسريبات الاعلامية للسياسيين، ولكن من قال ان اهل الاعلام لم يقعوا بهذا الفخ ايضا ، واخر مثال زلة الزميل مارسيل غانم في مقابلة اذاعية حيث استعمل اصبع السبابة وهو يتكلم عن الرئيس الحريري 

هي ليست الهفوة الاعلامية الوحيدة، فالتسريب الاخطر والاشهر كان كلام الزميلة في قناة ان بي ان سوسن صفا التي لم تدرك انها ما زالت على الهواء فشرعت بالدعوة الى اغتيال النائب احمد فتفت 

هو كلام المجالس المغلقة الذي يتضمن في بعض الاحيان عبارات اقسى واقوى وقعا عملا بالظروف السياسية الطاغية على الجو العام والتي ان سربت في كثير من الاحيان او اعتمدت رسمياً لكانت اشعلت حرباً منذ زمن، ومن هنا برز كلام لافت للواء جميل السيد حيث قال: المعلوم ان حديث الصالونات لا يحاسب عليه كما نبه من وجود طرف ثالث يلعب بين حركة امل والتيار لارباك حليفهما حزب الله ، فمن هو المستفيد الاكبر من هذا الخلاف ؟ فلننتظر ونرى! الا ان ما لا يحتمل الانتظار التأكيد ان من زرع الريح سيحصد العاصفة، فتبقى كلمة الدستور والقانون 

 

SUBSCRIBED 289K
هي ازمة سياسية ليست بالمستجدة، تماماً كالتسريب، الذي سبق وطاول زعماء كثيرين يتغنون بحيثيتهم الشعبية التي ما بنيت الا على شد العصب الطائفي والمذهبي والمناطقي. فمن ينسى مثلاً ما صدر عن النائب وليد جنبلاط في احد المجالس المغلقة في الجبل حين وصف الموارنة بالجنس العاطل ومن منا ينسى زلة النائب ستريدا جعجع في خضم الجولة القواتية في استراليا ، حين اعادت الى الذاكرة حقبة سوداء دامت سنين بين ابناء بشري زغرتا ومن ينسى ما صدر عن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية حين توجه ذات يوم الى مناصريه. هذه عينة عن التسريبات الاعلامية للسياسيين، ولكن من قال ان اهل الاعلام لم يقعوا بهذا الفخ ايضا ، واخر مثال زلة الزميل مارسيل غانم في مقابلة اذاعية حيث استعمل اصبع السبابة وهو يتكلم عن الرئيس الحريري Amb هي ليست الهفوة الاعلامية الوحيدة، فالتسريب الاخطر والاشهر كان كلام الزميلة في قناة ان بي ان سوسن صفا التي لم تدرك انها ما زالت على الهواء فشرعت بالدعوة الى اغتيال النائب احمد فتفت هو كلام المجالس المغلقة الذي يتضمن في بعض الاحيان عبارات اقسى واقوى وقعا عملا بالظروف السياسية الطاغية على الجو العام والتي ان سربت في كثير من الاحيان او اعتمدت رسمياً لكانت اشعلت حرباً منذ زمن، ومن هنا برز كلام لافت للواء جميل السيد حيث قال: المعلوم ان حديث الصالونات لا يحاسب عليه كما نبه من وجود طرف ثالث يلعب بين حركة امل والتيار لارباك حليفهما حزب الله ، فمن هو المستفيد الاكبر من هذا الخلاف ؟ فلننتظر ونرى! الا ان ما لا يحتمل الانتظار التأكيد ان من زرع الريح سيحصد العاصفة، فتبقى كلمة الدستور والقانون
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