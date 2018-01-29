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شريط البلطجة محطاته كثيرة، عودة في الذاكرة الى ابرز ما سجل في الفترة الماضية من اعتداءات

29
JANUARY
2018
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الوقائع كما هي من دون زيادة او نقصان تفتح الباب واسعا امام عرض لمنهج البلطجة من المصدر . فلحسن الحظ ان تاريخ الاعتداءات على الاعلام ، المواطنينن اهل البيت من المعترضين مؤرشف بالصور بما لا يسمح بالنفي . ففي تاريخ ليس ببعيد ، ولما هب اللبنانيون من الحراك المدني اعتراضا على ما اقترفته طبقة سياسية مهترئة في ملف النفايات، كان لبعض الشبان الممترسين في خندقهم رأي اخر ! فاؤلئك هجموا مرارا على المتظاهرين من اجل افشال تحركهم ليس لسبب الا دفاعهم عن زعميهم رافضين اتهامه بالفساد . صور اعتداءاتهم بقيت راسخة في ذاكرة اللبنانيين ، فجل ما همهم كان تسييس التحرك ووضع حد له بشتى الطرق ، حتى انهم وفي محيط وزارة البيئة في العازرية استخدموا سلاح الحجارة في الاعتداء على المتظاهرين والاعلاميين حتى ان المواطن صلاح مهدي نور الدين الذي الذي قام برفع لافتة عليها صور سياسيين متهما اياهم بأنهم رؤوس الفساد في لبنان لم يسلم من فعل البلطجة مهلا هذه المشاهد غيض من فيض، والدليل ان شرطة مجلس النواب امعنت في التعرض لمتظاهري الحراك في 17 ايلول 2015 يوم خرجوا بالتزامن مع جلسة الحوار الثانية رفضا للتمديد الثالث الذي كان يتهدد البلاد . ايضا وايضا ، ولأن الاضاءة على بعض ملفات الفساد ممنوعة توجهت الانظار الى قناة الجديد ، وما هي هذه الصور سوى مشاهد بريئة عن الخراب في مبنى القناة ومحيطه بعد الاعتداء عليها على دفعتين ومحاولة اقتحامها مرة تحت حجة انتقاد برنامج ساخر ومرة تحت حجة بث تقرير على علاقة بفساد. البلطجة لم تنته هنا ، اذ ان اهل البيت عانوا منها مع انتشار فيديو يظهر اعتداء على المسؤول السابق في حركة أمل في منطقة زقاق البلاط محمود عكنان بعد اختطافه واذلاله مطالببن اياه بلإعتذار من مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، احمد بعلبكي، وذلك على خلفية مقطع مصور نشره عكنان على فايسبوك تناول فيه البعلبكي.

 
 
 
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