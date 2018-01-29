التيار الوطني الحر: ندعو المناصرين الى عدم القيام بأي ردّات فعل وترك معالجة الامر للقوى الأمنية فقط

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صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:



عمد عناصر من حركة أمل الى الهجوم على مقر عام التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي ورشقوا المقر بالحجارة وحرقوا الدواليب وأطلقوا النار فاضطر عناصر حماية المقر الى الدفاع عن انفسهم، واستدعوا الجيش الذي طوق المكان.



يدعو التيار مناصريه الى عدم القيام بأي ردّات فعل في اي مكان وترك معالجة الامر للقوى الأمنية فقط، كما يطلب من مسؤوليه عدم التعليق الاعلامي على ما يجري من احداث وترك اللبنانيين يحكمون بأنفسهم . ويبقى التيار اميناً على الاستقرار وحماية الوطن واصلاح دولته.