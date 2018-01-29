الراعي عرض مع وفد من نقابة المعلمين قانون رفع الحد الأدنى للرواتب وزيادة غلاء المعيشة

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، وفدا من نقابة المعلمين في لبنان برئاسة نقيب المعلمين رودولف عبود وحضور الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار.

وتسلم الراعي من الوفد كتابا تمنى فيه على "البطريرك الراعي متابعة موضوع القانون 64 الذي اقرته الدولة والمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وزيادة غلاء المعيشة، والذي تسري احكامه على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة"، معلنا "استعداد النقابة المساهمة في حل المعضلة التي برزت اثر اقرار هذا القانون، بين ادارات المدارس الخاصة والمعلمين".

وكان بحث في هذا الشأن تخلله تشديد على "ضرورة ان تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه التعليم الخاص لكونه ذات منفعة عامة، وان تساهم في ارساء حل لهذه المشكلة التي تطال الطلاب والأساتذة والأهل والمدارس".