الرئيس عون اطلّع من الوزيرة عز الدين على ترتيبات اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزيرة الدولة لشؤرون التنمية الادارية السيدة عناية عز الدين التي اطلعته على الترتيبات التي تعدها وزارة التنمية الادارية لاطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي باتت على مشارف الانتهاء. واعربت الوزيرة عز الدين عن املها في ان يرعى رئيس الجمهورية المؤتمر الوطني الثاني للتحول الرقمي الذي سيتم فيه اطلاق الاستراتيجية في شهر آذار المقبل. وقد ابدى الرئيس عون اهتمامه بالاستراتيجية، مركزا على اهمية هذا المشروع لمواكبة التطور وثورة المعلومات.





تعزية رئيس دولة الامارات

الى ذلك، ابرق الرئيس عون الى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان معزياً بوفاة والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.