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الرئيس الحريري من قصر بعبدا: ستكون لي مبادرة لتهدئة الاجواء واهدافي والرئيس عون والرئيس بري ادارة البلد بافضل طريقة

29
JANUARY
2018
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رئيس مجلس الوزراء: البلد ليس بحاجة لتصعيد او تأزيم
 
اكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري انه ستكون له مبادرة لتهدئة الاجواء، معتبرا ان البلد ليس بحاجة لا الى تصعيد ولا الى تأزيم، "واهدافنا جميعا، فخامة الرئيس ودولة الرئيس بري وانا شخصيا ان ندير هذا البلد بأفضل طريقة لما فيه مصلحة المواطنين".
 موقف الرئيس الحريري جاء في اعقاب لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا تناولا في خلاله المستجدات على الساحة المحلية بالاضافة الى زيارة الرئيس الالماني الى لبنان.
تصريح الرئيس الحريري
وبعد اللقاء، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال: "لقد قابلت فخامة الرئيس واكدنا على التهدئة التي يجب ان تحصل، وفخامته في هذا الجو. وتطرقنا كذلك الى زيارة الرئيس الالماني، واتفقنا ايضا على عقد جلسة لمجلس الوزراء ان شاء الله هذا الخميس، اثر الزيارة التي سأقوم بها الى تركيا." 
اضاف: "ان شاء الله تتجه الامور الى التهدئة والايجابية، فالبلد ليس بحاجة لا الى تصعيد ولا الى تأزيم. لقد سمعنا الكثير، وحصل هناك اعتذار من قبل الوزير باسيل. فلندع الامور عند هذا الحد، ومع الوقت نأمل ان تحصل التهدئة. وانا سأكمل جهودي في هذا الموضوع. وارى انه من واجبنا ان نتطلع الى شؤون المواطن اللبناني وسط الازمة الاقتصادية التي نمر بها، فهذا هو الاساس. واهدافنا جميعا، فخامة الرئيس ودولة الرئيس بري وانا شخصيا ان ندير هذا البلد بأفضل طريقة لما فيه مصلحة المواطنين. تحصل في بعض الامكنة مشاكل، وانا تحصل معي مشاكل معينة، يبقى المهم ان هناك مبادرة قريبة، أمل ان توصل الى حل."
 وردا على سؤال، اوضح: " جميعنا نعمل وانا ستكون لي مبادرة."
السفير البريطاني
ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون السفير البريطاني في لبنان هوغو شورتر واجرى معه جولة افق  تناولت  التطورات على الساحتين المحلية والدولية.
السفير عباس
واستقبل رئيس الجمهورية سفير لبنان المعين لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن عباس قبيل تسلمه مهامه الجديدة وزوده بالتوجيهات اللازمة.
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