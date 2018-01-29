كيف سيكون طقس بداية الاسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل. تحذير من الجليد صباحا على الطرقات الجبلية فوق 1400 متر. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من صباح هذا اليوم.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تتساقط صباحا بعض الأمطار الخفيفة المحلية خصوصا في جنوب البلاد، نحذر من خطر تكون الجليد خلال الليل وساعات الصباح الأولى على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1300 متر.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل. تحذير من الجليد صباحا على الطرقات الجبلية فوق 1400 متر.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

-الحرارة على الساحل من 9 الى 17 درجة، فوق الجبال من 4 الى 10 درجات، في الارز من 4 الى 7 درجات، في الداخل من 3 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.

-الانقشاع متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و80 %.

-حال البحر معتدل حرارة سطح الماء 16 درجة.

-الضغط الجوي 769 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:37 ساعة غروب الشمس:05:17