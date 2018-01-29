عناوين الصحف ليوم الاثنين 29 كانون الثاني 2018

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الأخبار

إسرائيليان بين بيروت وصيدا

البناء

واشنطن تستبدل إلغاء الاتفاق النووي وتعديله بالسعي لتفاهم مع أوروبا على مشروع حول الصواريخ

سوتشي يبدأ أعماله غداً: الغائبون يواجهون مسار عودة الدولة السورية عسكرياً وسياسياً

مساعي التهدئة بين بعبدا وعين التينة تستقطب قوى جديدة وتستنهض الحريصين وتغضب المتطرفين

الجمهورية

وقف نار بين "أمل" و"التيار"

الديار

الدستور لا يكون ردّة فعل على عهد وحروب بل فعل إيمان بالشعب والوطن

المرسوم العادي أبقاه الطائف للرئيس ولا يجب التئام مجلس الوزراء لإقرار كلّ مرسوم

المستقبل

الحريري: برّي "بيمون"

اللواء

تقاسُم المقاعد هل يكون المَخرج لإجراء الإنتخابات

L'Orient-Le Jour

Le plus vieux musée du Liban célèbre ses 150 ans

The Daily Star

Media truce agreed to ease Aoun-Berri tensions