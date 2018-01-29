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أسرار الصحف ليوم الاثنين 29 كانون الثاني 2018

29
JANUARY
2018
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البناء
كشف وزير سابق بارز أنه تلقى عرضاً من حلفائه لنقل ترشيحه من الدائرة التي ينوي الترشح عنها إلى دائرة أخرى في محافظة أخرى حيث يمكن لهؤلاء الحلفاء دعمه بشكل يضمن فوزه، لكن الوزير السابق الذي شكر حرص الحلفاء عليه رفض نقل ترشيحه مؤكداً أنه لن يترك منطقته وسيبقى مع أهلها، حتى لو أدّى الأمر إلى عدم وصوله إلى الندوة البرلمانية.

 

الجمهورية
قال أحد النواب في تيار سياسي «لسنا في أجواء مع مَن سنتحالف أو مَن سيبقى منّا مرشحاً، لأن رئيس الكتلة يفاوض وحده ولم يضعنا في الأجواء بعد».
نُقل عن مسؤول في تيار سياسي قوله «إن الخطأ الذي ارتكبناه ولم نتنبّه إليه هو الموافقة عل دوائر صغيرة» لأن النتائج التي قدّرناها خلال إعداد القانون لا تتطابق.

 

اللواء
همس
أشاد وزير بارز بموقف مفتي الجمهورية الذي أكد فيه أن دار الفتوى على مسافة واحدة من جميع المرشحين!
غمز
فوجئت أوساط تيار سياسي موالٍ بردة الفعل العنيفة على كلام رئيس التيار والتي تجاوزت كل التوقعات ولامست أطراف التحالف مع حزب ناشط!
لغز
زادت الإرباكات الانتخابية في إقليم الخروب بسبب تمسك الحزب الإشتراكي بمرشحه من بلدة شحيم التي يمثلها حالياً نائب تيار المستقبل محمد الحجار!

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