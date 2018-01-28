التزاما بمناقبية الرجل الجبل وتقديساً لكرامته التي منها كرامتنا، لن نرد

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التزاما بمناقبية الرجل الجبل، وترسّلاً لقضيته، وتقديساً لكرامته التي منها كرامتنا، لن نرد ...



لا بل أكثر من ذلك، نحن نعترف، أن أحداً لا يملكنا، إلا الحقيقة والحق ...



ونحن لا ننطق باسم هوى أو مصلحة أو شيخ أو أمير أو حاكم أو ظالم ...



بل باسم اثني عشر ألف عائلة لبنانية تساهم في مداد نورنا، من قرش الفقراء وعرق الأنقياء ...



فنحن لا أرصدة لنا في مصارف مشبوهة، ولا أعمال تربطنا بأنظمة مافيوية، ولا شركاء لنا من عائلات النهب والضرب والسلب ...



نحن ننطق باسم الشهداء، وباسم الذين ناضلوا ضد الاحتلال ربع قرن ونيف ...



نحن مزيج نقطة دم جندي في 13 تشرين، بنقطة عرق مناضل من تياره في الساحات والطرقات، كل يوم قبل ذلك التاريخ وبعده، فصرنا بذلك برتقاليين أصيلين، لا دخلاء ولا طارئين، ولا لاهثين وراء كرسي، ولا متوسلين لمقعد ...



ولأننا كذلك، لن نرد، يكفينا أن شعبنا قال كلمته، ضجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وضخها من عصبه ووجدانه وذاكرته، رفضاً للخانع، ولفظاً لكل صغير ...



نحن لن نرد، فواجبنا أن نكون معاً، مع التيار والعهد، أكبر من العملاء المزدوجين، وأشرف من مرخصي الدكاكين ... وأنظف من سارقي أموال النازحين ...



نحن أكبر، لأن قضيتنا أكبر، ولأن شهداءنا أكبر، ولأن تيارنا أكبر، ولأن قائدنا أكبر ...