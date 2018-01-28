وداعاً لإزعاج الرسائل غير المرغوبة.. واتساب يتيح لك اختيار نوع الإشعارات

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اكتسب تطبيق التراسل الشهير "واتساب" عدداً من الخواص الجديدة في نسختيه على نظاميَ التشغيل IOS وأندرويد، لكن واحدةً من هذه الخواص الأخيرة يمكن أن تكون هي الأفضل حتى الآن.

ويعمل مطورو واتساب على إضافة خاصية جديدة تسمح لك بإعطاء الأولوية لإشعارات معينة، وبالتالي يمكنك ملاحظة التنبيهات التي تريد ملاحظتها حقاً، بحسب صحيفة Express البريطانية.

ويحتوي نظام "قناة الإشعارات" الجديد على عشرة أقسام منفصلة يمكنك التحكم فيها بشكلٍ فرديٍ، وهي: إشعارات المجموعات، إشعارات الرسائل، النسخة الاحتياطية لسجل المحادثة، تنبيهات التطبيق الحرجة، إشعارات الفشل، تشغيل الوسائط، غير مصنف، إشعارات أخرى، إرسال الوسائط، وإشعارات صامتة.

ويحتوي كل قسمٍ على خيارات مختلفة مع إمكانية تعطيل الإشعارات في هذا القسم أو منحه درجات مختلفة من الأهمية. وتصدر الرسائل العاجلة تنبيهاً صوتياً وتظهر في نافذة منبثقة على شاشة الهاتف، بينما تصدر الرسائل ذات الأولوية المرتفعة تنبيهاً صوتياً فقط، ولا تصدر الرسائل ذات الأولوية المتوسطة أي تنبيه صوتي، في حين لا تصدر الرسائل ذات الأولوية المنخفضة أي تنبيهات صوتية أو مرئية.

ويمكن لمستخدمي واتساب أن يختاروا الصوت المخصص للإشعارات، وتحديد ما إذا كانت التنبيهات تظهر على شاشة قفل الهاتف أم لا.

وكان موقع Android Police هو أول من كشف عن هذه الخاصية، التي تتوفر حالياً فقط في الإصدار التجريبي على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أوريو.

وتسمح الخاصية القادمة لواتساب للمستخدمين أيضاً أن يحددوا سريعاً نوع الإشعارات التي يتلقونها.

وحينما يظهر تنبيه، كل ما يحتاج إليه مستخدمو واتساب هو الاستمرار في الضغط عليه، ثم سيظهر خيار تحديد نوع الإشعار ويمكن تعطيله فوراً.

ونظراً لأن خيار "قناة الإشعارات" ما زال متاحاً في الإصدار التجريبي فقط، فمن غير الواضح ما إذا كان الإصدار الجديد من التطبيق سيُطرح بعد أسابيع قليلة أم أشهر قليلة.



التحويل لمكالمات الفيديو

وتأتي هذه الأخبار بعد طرح خاصية أخرى جديدة في تطبيق واتساب، إذ قدم تحديث تجريبي جديد لواتساب زراً للتحويل إلى مكالمة فيديو. ويظهر هذا الزر في أثناء إجراء مكالمة صوتية عبر واتساب، ويسمح لك بتحويلها إلى مكالمة فيديو بلمسة واحدة فقط.

وكان موقع WABetaInfo هو أول من لاحظ هذه الخاصية الجديدة، إذ ذكر أنها متاحة الآن فقط للمستخدمين الذين سجلوا أنفسهم في الإصدار التجريبي من واتساب.

وفي استعراضه لهذه الخاصية، ذكر الموقع قائلاً: "طوّر واتساب خاصية مريحة جديدة تُحسن تجربة المستخدم، إذ طرح واتساب اليوم زراً للتحويل إلى مكالمة فيديو".

وأضاف: "يظهر هذا الزر عندما تكون في أثناء إجرائك مكالمة صوتية وعند الضغط عليه سيرسل واتساب طلباً للمتسلم ليسأله إذا كان يريد تحويل المكالمة الصوتية الجارية إلى مكالمة فيديو. طرح واتساب هذه الخاصية لتوفير الوقت؛ فعادةً، وعندما كان يريد مستخدمان يجريان مكالمة صوتية أن يجريا مكالمة فيديو، كانا يضطران إلى إنهاء المكالمة الصوتية أولاً".

وتابع الموقع قائلاً: "الآن وبفضل هذا الخيار، أصبح كل شيء أسرع. يمكن للمستلم أن يوافق أو يرفض الطلب، وإذا رفضه تستمر المكالمة الصوتية بشكل طبيعي، وإلا سيحول واتساب المكالمة الصوتية إلى مكالمة فيديو تلقائياً".

المصدر: huffpostarabi