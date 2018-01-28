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انماء طرابلس نظمت عرضا رياضيا في فنون القتال تكريما لشهداء الجيش

28
JANUARY
2018
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نظمت جمعية "انماء طرابلس والميناء" بالتعاون مع نادي "بوشيدو دوجو" وتكريما لشهداء الجيش اللبناني من ابناء الميناء عرضا رياضيا في فنون القتال تحت عنوان " في ضمير ابناء الميناء "، في مقر النادي في ميناء طرابلس.

حضر الاحتفال النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، نائب رئيس بلدية الميناء الدكتور ميشال فلاح، رئيس ومؤسس جمعية انماء طرابلس انطوان حبيب، مدير ثانوية بكفتين بشارة حبيب، رئيس النادي حنا روادي وحشد كبير من ابناء الميناء ورياضيين.

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم القى حبيب كلمة رحب فيها بالحضور والرياضيين، واثنى على العرض المميز الذي قام به الرياضيون في فنون القتال الكاراتيه، وقال:
" هدفنا في الجمعية المساهمة والوقوف الى جانب كل الرياضيين، والوقوف ايضا الى جانب اي نشاط بيئي او اجتماعي يساهم في دعم ابنائنا في مدينتي الميناء وطرابلس".

اضاف: "الرياضة على انواعها هي الرقي والتطور واساس الشباب والشابات والمجتمعات، ولن نألو جهدا في دعم الرياضة على انواعها لترتقي الى الافضل والى مستويات عالمية، وبالمناسبة احيي رئيس النادي البطل حنا روادي وفريق عمله والرياضيين على الجهود التي بذلت على مرور السنين للوصول بهذا الصرح الى مستويات متقدمة في فنون القتال خاصة في مجال التنظيم المميز والتطور اللافت".


بشارة حبيب
والقى حبيب كلمة باسم الجمعية قال فيها: "جمعية انماء طرابلس والميناء أبت منذ تأسيسها الاهتمام بانماء الحجر والبشر على الصعد الثقافية والفنية والتربوية والاجتماعية والرياضية والسياحية كافة. ولعل الرياضة هي من اهم اوجه التنمية البشرية لانها فن مرئي وتشكيلي يتم من خلاله التعبير عن الاحاسيس والافكار من خلال الحركات والتحركات.
فالرياضة تمكنك من اكتشاف الحالات النفسية والتعرف على الطاقات الشخصية وتفريغ الطاقات الجسدية السلبية والايجابية وتنمية المخيلة الابداعية".

وتابع: "وهذه الهواية لا تقتصر على الاطفال فقط، بل تطال الكائنات البشرية على اختلاف اعمارها لانها تحمل العديد من الفوائد الصحية بدءا من تخفيف التوتر الى الابتعاد عن استهلاكات العالم الخارجي، الى المساعدة على التأمل للتخلص من مشاكل الحياة اليومية. وامام كل هذه الايجابيات، تشكر جمعية انماء طرابلس والميناء جميع الحاضرين الذي لبوا دعوتها للمشاركة في هذا الحفل الرياضي تكريما لشهداء الجيش اللبناني".

علوش
واثنى علوش على جهود الرياضيين وقال: "يهمني ان اشكر الصديق انطوان حبيب على هذه المبادرة والمدرب البطل حنا روادي صديق العمر منذ اكثر من 42 سنة على هذه المبادرة الجميلة، ونقف بكل احترام له وللمشاركين في هذا الاحتفال المشوق".

اضاف: "لولا المؤسسة العسكرية وتضحيات الجيش اللبناني ولولا القوى الامنية الموجودة على الاراضي اللبناني لما استمر لبنان، ونشعر جميعا بالامن والاستقرار، ونحن كلبنانيين وسياسيين ندين ببقاء هذا الوطن لهذه المؤسسة التي اعطت الامل لاولادنا لكي يتمكنوا من حضور التمارين والمنافسة في المباريات العربية والدولية".

وختم: "الامر الوحيد الذي يجب ان يقوم به اطفالنا وشبابنا وشاباتنا هو الشكر والامتنان لشهدائنا في الجيش ولهذه المؤسسة التي بذلت كل التضحيات من اجل ان نبقى، ويبقى وطننا وطن السلام والعيش المشترك".

فلاح
بدوره قال الدكتور فلاح: " لولا وجود هذه المؤسسة العسكرية لما كنا موجودين بكل المؤسسات الاجتماعية والتربوية، واشكر هذه المؤسسة على تضحياتها، كما نشكر الاستاذ حنا على هذه المبادرة لتكريم الجيش اللبناني، وباسم البلدية اقول ان الوطن لا يتطور ويتقدم الا بدعم الرياضة والرياضيين".

اضاف: "نحن كبلدية نشدد على دعم كل الاندية الرياضية الموجودة في الميناء ودعم كل الانشطة على انواعها، واجدد شكري للجميع على هذه المبادرة الطيبة".

وفي ختام الاحتفال، قدم حبيب درعا تقديرية للدكتور علوش، ثم اقيم حفل كوكتيل على شرف المشاركين والحضور.

وطنية
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