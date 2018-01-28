قوى الأمن تعمم صورة منتحل صفة قام بعمليات سلب بقوة السلاح

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 23/1/2018 أحيل من قسم مكافحة الارهاب الى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية الموقوف: م. ب. (مواليد عام 1992، لبناني) بجرم سلب بقوة السلاح وانتحال صفة حزبية.

وبالتحقيق معه، اعترف باقدامه على ارتكاب عمليات سلب عدة بقوة السلاح منتحلا صفة حزبية، طالت أشخاصا سوريين في مناطق: حارة حريك، جسر المطار، المشرفية، طريق المطار، محلة المريجة، المعمورة والشياح، حيث كان يقوم باستجلاء هويات ضحاياه ويسلبهم ما بحوزتهم من اموال وهواتف خليوية واغراض ثمينة. لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية الكائنة في مجمع النقيب الشهيد مصطفى علي حسن – الأوزاعي، أو الإتصال على الرقمين 451162/01، 453143/01، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.