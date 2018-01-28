نقابة شعراء الزجل تنعي زغلول الدامور

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نعت نقابة شعراء الزجل في لبنان زغلول الدامور "احد عمالقة المنبر وركن من اركانه الكبار، الشاعر جوزيف الهاشم الذي اعتلى المنبر الزجلي منذ سبعين عاما ونيف، واسس جوقة "زغلول الدامور " من بداية مشواره الزجلي".

وقالت في بيان: "رافقه في مشواره وفرقته غالبية شعراء لبنان، وكانت له صولات وجولات في مباريات زجلية عديدة".

وقال مسؤول الاعلام في النقابة الشاعر سامي غريزي: "لقد اغنى الشاعر الكبير جوزيف الهاشم الزجل اللبناني بشعره الرقيق وصوته الصداح".

ان نقابة شعراء الزجل في لبنان التي آلمها غيابه تتقدم من عائلته ومحبيه بأحر التعازي راجية ان يتغمده الله برحمته.