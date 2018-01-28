بالفيديو: أب يعنف ابنه بالشارع والأم توثق الحادثة!

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وثقت أم سعودية بفيديو عبر هاتفها النقال ضرب زوجها لابنهما في مشاهد قاسية، وتداوله نشطاء التواصل الاجتماعي مطالبين الحماية الاجتماعية بالتدخل.



تدخلت وحدة الحماية الاجتماعية في جدة بالتعاون مع الجهات المختصة لحماية طفل عنفه والده في الشارع، وذلك بعد أن أثار مقطع فيديو تفاعلًا واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وهو لرجل يضرب ابنه بعنف، ويجذبه من شعره ويضرب رأسه بإحدى السيارات.



وقام المتفاعلون بإرسال مقطع الفيديو للمتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات المناسبة، واعتبروا الأب مدمنًا.

المصدر : البوابة