وزير البيئة زار نبع الصفا وتفقّد محطات تكرير في عين زحلتا

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جال وزير البيئة طارق الخطيب على عدد من البلدات الشوفية ، وكانت له محطة في نبع الصفا حيث أقيم له استقبال في كنيسة المخلص شارك فيه رؤساء بلديات ومخاتير ومسؤولون حزبيون وروحيون من مختلف الطوائف.

وبعد كلمات الترحيب تحدث الوزير الخطيب عن البعد الوطني لترشحه بإسم التيار الوطني الحر عن المقعد السني في الشوف، وتطرّق إلى المواضيع الإنمائية التي تهم منطقة الشوف وبلدة نبع الصفا.وفي ختام اللقاء تسلّم وزير البيئة شهادة غرسة أرزة في محمية أرز الشوف الطبيعية.

. وكان وزير البيئة زار بلدة عين زحلتا وتفقّد محطة تكرير المياه وكذلك محطة تكرير مياه الصرف الصحي بحضور فاعليات البلدة.