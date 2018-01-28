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نقابة شعراء الزجل تنعي زغلول الدامور: فارس المباريات وطليعة حاملي القلم

تتقدم نقابة شعراء الزجل في لبنان ، رئيساً وأعضاء مجلس إدارة ، من عائلة الشاعر الكبير جوزيف الهاشم (زغلول الدامور ) ، ومن شعراء الزجل في لبنان والوطن العربي ومن محبي هذا الفن التراثي الشعبي العريق ، بأحر التعازي بوفاة عميد شعراء الزجل الشاعر الكبير زغلول الدامور ، سائلين الله عز وجل أن يتغمد فقيد لبنان الكبير برحمته وان يلهم أفراد عائلته ومحبيه الصبر والسلوان .

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في ما يلي نبذة عن حياة الشاعر جوزيف الهاشم "زغلول الدامور" :

وُلِدَ الزُغلول في البوشرية، قضاء المتن، عام 1925، إلا أن جذورة العائلية تعود إلى الدامور .درس في الجدَيدة، ونال الشهادة المتوسّطة عام 1936. بدأ يرتجلُ الشعر وهو ما يزال تلميذًا في التاسعة من عمره. وكان يصرف وقتَه في المدرسة ينظمُ الشعر معظم الأحيان. وهكذا لَفَتَ إليه نظرَ أساتذته وزملائه الذين قالوا: هذا الولد، ابن الداموريّ (مزغلَل)، وهو يكتب الشعر. وانطلاقًا من كلمة داموريّ ومزغلَل غلب اللقب على الاسم، فصار جوزيف الهاشم الذي هو أصلاً من الدامور يُعرَف بزغلول الدامور وهو في التاسعة من سِنيه. تزوّج في سنٍّ باكرة؛ وهو زوجٌ صالح وأبٌ حنون، وجَدٌّ مُحِبّ. وزغلول الدامور "شاعر غير عاديّ، عايشَ المنبرَ الزجَليّ 60 سنة ؛ مُحدِّثٌ لَبِقٌ، وشخصيّتُه مُميَّزة بين شعراء عمل في قطاع التعليم مدرّساً حنى عام 1945 في مدرسة جديدة المتن الكبرى .

تزوج من جنفياف توفيق نفاع من البوشرية وأنجبت له : الياس ، جان ، طوني ، فادي ، ليلى.

نجم من نجوم الشعر الزجلي وعملاق من عمالقته الكبار . نبغ وتألق وأصبح من المجلين في السبك والأداء منذ التاسعة من عمره ، وهبه الله صوتاً شجياً رائعاً أطرب به كل من سمعه وأحبه.

أسس سنة 1944 أول جوقة له بإسم " جوقة زغلول الدامور " تيمناً بلقبه وكانت في بداياتها مؤلفة منه ومن الشعراء جوزيف الخوري ،طانيوس الحاج ،وواكيم سعادة وكانت أول حفلة له في ميروبا مع الشاعرين خليل روكز وجان رعد .

سنة 1945 أصبحت الجوقة بعضوية الشعراء جان رعد ، جوزيف الخويري ، وطانيوس الحاج وأقامت حفلتها الاولى في قهوة بطرس في " الدورة " وفي فترة لاحقة انضم إليها الشاعر الراحل زين شعيب حيث بقيت لأكثر من عشر سنوات .

بعد ذلك أخذت الأسماء تتوالى وتتبدل في هذه الجوقة ما إن يخرج منها شاعر إلى ان يدخلها آخر ،وتعتبر هذه الجوقة من أهم الجوقات التي غنى تحت لوائها شعراء الزجل المشهورين ،ونورد على سبيل المثال لا الحصر أسماء شعراء غنوا في الجوقة الشهيرة أمثال :

خليل روكز ،زين شعيب ، جان رعد، أسعد سعيد،جوزيف خويري ، طانيوس الحاج،فرحان العريضي، موسى زغيب،كميل شلهوب، طليع حمدان،إدوار حرب ، الياس خليل،انطوان سعادة، أديب محاسب،فايز المغربي ، سمير عبد النور،طانيوس خليل، عادل خداج،عماد زين شعيب وغيرهم.

طاف الزغلول بموهبته وجوقته حتى أطلق عليه إسم " سندباد الزجل " وسفير لبنان في بلاد الإغتراب .ولم تخل قرية او مدينة في لبنان إلا وأحيت فيها هذه الجوقة حفلة أو أكثر على امتداد اثنتين وستين عاماً من عمرها المستمر في خدمة الزجل على كل المستويات ،إضافة إلى مئة وخمسة وعشرين رحلة إلى بلاد الإغتراب حيث أحيت عددا كبيرا من الحفلات الزجلية في الخليج العربي ، وسوريا،وكذلك في مهرجانات جرش في الأردن في العامين 1978و1989، إضافة إلى المهاجر البعيدة .

أقام الزغلول وجوقته الكثير من مباريات التحدي أهمها في المتين ،دير القلعة بيت مري ، المدينة الرياضية ،المشرف، حبوب ،ميروبا، شتورا،بدادون ، بيت الدين وغيرها .

سنة 1958 أصدر مجلة " المسرح " التي كانت تعنى بالشعر الزجلي وعشاقه مع صديقه الشاعر زين شعيب استمرت حتى سنة 1975 . تولى بنفسه رئاسة تحريرها وتوالى على إدارتها كل من كمال الغريب ،فرنسيس عون،عصام مدور،والياس الديري،وكان المشرف الفني عليها الفنان فهد العنداري خطاط الجمهورية اللبنانية .

شارك زغلول الدامور في مئات المناسبات الإجتماعية والثقافية والأمسيات الشعرية ولجان التحكيم في لبنان وبلاد الإغتراب .

نال وسام الإستحقاق اللبناني سنة 1974 من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية سليمان فرنجية.

نال وسام الأرز الوطني من رتبة فارس سنة 1997 من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي في احتفال أقيم له ولزميله الشاعر زين شعيب في القصر الجمهوري في بعبدا.

تم تكريمه ورفاقه الشعراء الكبار بدعوة من لجنة تخليد عمالقة الشرق ، ونقابة شعراء الزجل في لبنان برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ رفيق الحريري بالتعاون مع وزارة الثقافة في القصر الحكومي سنة 2004.

كتبه المطبوعة : المرج الأخضر لشعراء المنبر عام 1954، ديوان " خمسون سنة مع الشعر الزجلي " عام 1995 .وصدر الجزء الثاني منه عام 2001 .

قال نقيب الصحافة السابق فاضل سعيد عقل في الزغلول :

تنظر إلى الزغلول فتستمتع ، وتعجب بحيويته المذهلة وبصوته الطروب ، إنه لصوت زغلول حقا بتغريداته كانها الهديل الرقراق والتسابيح العلوية والأناشيد الآخاذة .

هذا الزغلول هوا حقاً من فصيلة النسور بشدة مراسه في المقارعة ومناعته الشعرية الراسخة وقوة بأسه في الإرتجال .

إنه فارس المباريات وطليعة حاملي القلم.

نصف قرن مر عليه وهو يراقص ويداعب الأوزان والقوافي ، بالمعاني الساحرة والصور الإبداعية والمطالع المأثورة ، وبروح المسالمة وبنزعة الحرية ودفع المحبة .

لم يكتف بالمحاورات بل كان من الشعراء الكتاب ، وانتقلت به الكتابة إلى الصحافة ، فعزز القول بالكلمة المكتوبة ، وجعل من "المسرح" مجلة راقية تسرح القصدان على صفحاتها كالغزلان الرشيقة في ربيع دائم .

جال القارات والعالم منشداً لبنان في ديار المنتشرين كما في ربوع المقيمين .

من أشهر ما قاله زغلول الدامور في إفتتاح مباراة دير القلعة في بيت مري وكان قد مر على وفاة شقيقة خمس ساعات . مقطع يردد على كل شفة ولسان :

اعذريني يا حروف الابجدية

إذا ما بعمل الواجب عليي

خسرت خيي اللي مفضل عا ولادي

وعليي متل إمي ومتل بيي

خمس ساعات صرلو مش زيادي

ما حلو يبتدي النسيان فيي

بعزا خيي رجعت عزي فؤادي

لأني بعتبر كل شخص منكن

بعد ما غاب خيي محل خيي