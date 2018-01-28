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المرعبي عن حزب الله: القافلة تسير ونتركهم لعوائهم

28
JANUARY
2018
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شدد وزير شؤون النازحين معين المرعبي على أن "قيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة وقيادة دولة الإمارات الرشيدة، لم تقصر مطلقاً في الوقوف إلى جانب إخواننا اللاجئين في لبنان، كما إلى جانب اللبنانيين".

وقال المرعبي لـ"السياسة"، إنه أطلع سفيري السعودية والإمارات لدى لبنان على معاناة أهالي عكار والمنية وعرسال وبعض مناطق البقاع وبعلبك، مشيراً إلى أن "السفيرين أبديا اهتماماً بما عرضناه، لناحية ضرورة إنشاء مدارس وشبكات مياه، كذلك في ما يتصل بالوضع الغذائي للاجئين وتأمين احتياجاتهم".

ولفت إلى أن "هذا الأمر ليس بغريب، لا على المملكة ولا على الإمارات، اللتين تشكلان حاضنة عربية أصيلة للشعب العربي، ونحن متأكدون أن مملكة الإنسانية وإمارات زايد لن تتركا إخوانهم اللاجئين ولن تتخليا عنهم ولا عن إخوانهم اللبنانيين".

واستنكر بشدة الحملات التي تستهدف السعودية والإمارات، "من جانب حزب الله وبعض الجاحدين أصحاب الأقلام الصفراء والقلوب السوداء، لأن هؤلاء لا يعبرون عن الامتنان الكبير والعرفان بالجميل للمملكة والإمارات، الدول الشقية التي تقف إلى جانبنا، فالقافلة تسير ونتركهم لعوائهم".

وقال إن التحضيرات للانتخابات النيابية في عكار، تجري على قدم وساق، معلناً عدم ترشحه، ومشيراً إلى أن "تيار المستقبل لا زال قوياً في عكار، نتيجة احتضان الرئيس سعد الحريري للمنطقة، لكن بسبب قانون الانتخابات الجديد، فإنه قد يخسر بعض المقاعد".

المصدر: السياسة الكويتية

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