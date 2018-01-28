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إنتخابيات: ميقاتي وكرامي سيترشّحان مُنفصلين

28
JANUARY
2018
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بعد مفاوضات مع الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق فيصل كرامي توصلا الى اتفاق بأن يترشح الرئيس نجيب ميقاتي في لائحة لوحده دون الاشتراك في لائحة مشتركة مع الوزير فيصل كرامي كذلك الوزير فيصل كرامي ان ترشحه على لائحة واحدة مع الرئيس نجيب ميقاتي لا يعطي نتيجة ايجابية له في الانتخابات لان قاعدة النسبية تضرب شعبية الوزير السابق فيصل كرامي، ولذلك فان الافضل ان يترشح الرئيس نجيب ميقاتي مع مرشح اخر او ثان وان يترشح الوزير السابق فيصل كرامي لوحده وهكذا يضمن الرئيس نجيب ميقاتي مقعده النيابي مع مرشح اخر ويضمن في ذات الوقت الوزير السابق فيصل كرامي وصوله الى المجلس النيابي بعد احصاء لدى الوزير فيصل كرامي بأن لديه 20 الف صوت في طرابلس وهذا كاف وفق قانون النسبية كي يصل الى المجلس النيابي.


كذلك سيتم تأليف لائحتين اخريين في طرابلس احداهما برئاسة اللواء اشرف ريفي والاخرى تيار المستقبل.


لكن يبدو ان كل لائحة ستنجح بمرشح او مرشحين وبالتالي تتقاسم اللوائح الاربع مقاعد مدينة طرابلس - الضنية - المنية.


وهذه هي اخر المعلومات عن المفاوضات التي حصلت بين رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وبين الوزير السابق فيصل كرامي.

الديار
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