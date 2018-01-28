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كيف أعادَ العهدُ للدستورِ قيمتَه ؟

28
JANUARY
2018
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العميد المتقاعد شارل أبي نادر-

عندما يلفت نظرك وبشكل نافر و واضح ، فيما يجري على الساحة اللبنانية مؤخرا ، ان جميع الاطراف اصبحوا يعودون الى الدستور ، يناقشون خلافاتهم السياسية تحت سقفه ، يفندون مواده قانونيا ودستوريا ، يغوصون في الاجتهاد وفي العرف باحثين عن رابط دستوري ، يحمون من خلاله اعمالهم و قراراتهم ، لكي تأتي دستورية شكلا ومضمونا ، او لكي تأتي بالحد الادنى من ضمن روح الدستور، تستنتج انه اصبح للدستور قيمة في لبنان ، على الاقل في الشكل .


عندما تجد ان اغلب المسؤولين اصبحوا يحملون في يدهم كتاب الدستور عند ردهم على اخصامهم ، في مؤتمراتهم الصحفية ، في اجتماعاتهم الادارية ، في مجلس الوزراء و في مجلس النواب ، يرافقهم في ندواتهم وفي مكاتبهم وكأنه مُرشِدهم وموَجِهَهُم وحاميهم ، تحس ان هناك تحولا ما في الذهنية السياسية اللبنانية نحو احترام الدستور ، على الاقل خوفا من الطعن بقراراتهم ، ان لم يكن قناعة ...


هل تعلم ان اغلب المسؤولين ، تقريبا ، المخضرمين منهم ، او حديثي النعمة في الادارة وفي السلطة ، لم يكونوا يعلمون ان هناك في لبنان دستورا ، ومن كان يعلم به منهم ، كان يعتبره حبرا على ورق او زيادة في عدد الوثائق او ما شابه ، او تحصيل حاصل لا يقدم ولا يؤخر ، لانه كان يعتبر نفسه فوق الدستور ، قوة وحضورا و شعبية وجماعة وبيئة ؟


هل تذكر ، وليس من بعيد ، ان الدستور لم يكن مرجعا لاغلب الساسة في لبنان ، بل كانت مرجعيتُهم طوائفَهم و مذاهبَهم وملّتَهم واحزابَهم وميليشياتِهم ، وكانوا يلجأون الى هذه المراجع " الغرائزية " عند اي خلاف على وزارة او على حصة او على مركز او على وظيفة او على جبنة او على ... شيء آخر ، و كانوا يفرضون ما يريدون في اعتصام او في مظاهرة صاخبة ، او عبر نقابة من المحسوبين ، او عبر مجموعة من قطاع الطرق ، وكل ذلك تحت شعار حماية الطائفة والمذهب والجماعة و...


ولكن مهلا .. لماذا اصبحوا جميعا مؤخرا يلجأون الى الدستور ، يتظللون بمواده ، يتنعمون بفقراته ، ، يرتلون عباراته ترتيلا و يرنمون مقدمته مهللين فرحين مسرورين ؟ لدرجة اصبحت تجد واحدهم يحفظه عن ظهر قلب بعد ان استعان بخبراء قانونيين لافهامه مضمونه ومعناه .


طبعا لم يكتشفوا مؤخرا ان هناك دستور يجب العودة له ، ويجب احترامه والعمل بمضمونه ، وحتما لم يأتيهم الوحي الان ، وبعد عمر طويل من القفز على الدستور ومن تجاوزه ومن ادارة الظهر له ، لكي يعودوا الان الى رشدهم من تلقاء انفسهم .


السبب يا عزيزي واضح وضوح الشمس ، ولا يحمل تهربا ولا التفافا ولا ايٍ من اساليب المراوغة والتدجيل والحنكة والكذب والعهر السياسي ، والذين طالما برعوا بها واتقنوها .


انه العهد الذي ذكرهم انه يوجد دستور ، بمعزل عن ما تعج به الساحة السياسية اليوم من اتهامات و اتهامات متبادلة عن خرق الدستور وعن تجاوزه ، و حيث ان الموضوع ليس بمعرض من طبق الدستور كما فهمه على طريقته ، او من تجاوزه بعد ان فسره على هوى مصلحته ، فهناك آليات رعاها القانون وذكرها الدستور ، لها تعود الصلاحية لتفسيره ، الموضوع هو ان الجميع اعترفوا ان هناك دستورا يجب العودة اليه ، ويجب العمل بالاستناد الى مضمونه و روحيته ، وليس استنادا الى القدرة على التجييش والتحميس والتحريض والتعطيل ..


انه العهد يا صديقي من أُجبِر الجميع ان يعملوا بروح وبمضمون مواد الدستور ، انه العهد الذي وجههم لاعتماد الدستور ومواده ، حتى لو في ردهم او اعتراضهم على ما يقوم به العهد من ممارسة في ادارة السلطة والدولة ، او حتى ولو في ردهم على دستورية او عدم دستورية بعض اعمال السلطة او قراراتها او مراسيمها .


لقد عادوا للتقيد بالدستور بعد ان غيبوه دهرا ، و امضوا ردحا طويلا من الزمن يهزاون منه ومن روحه ومن روح واضعيه ، والسبب ان هناك سيدا للعهد اعادهم جميعا الى كنف الدستور ، مقتنعين او مرغمين ، انه الرئيس الذي اقسم على حماية الدستور ، هو اليوم يحميه ويعطيه قيمته .

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