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الأسد لأنصاري: نضال السوريين ضد الإرهاب يمهد لإنجاز حل سلمي

28
JANUARY
2018
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله أمس كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري والوفد المرافق له، أن «السوريين ماضون في نضالهم ضد الإرهاب، وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها إيران وروسيا ما يمهد الطريق نحو إنجاز حل سلمي، يقرره السوريون بأنفسهم».


وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الإستراتيجية التي تجمع سورية وإيران، ورغبة البلدين بتعزيزها في شتى المجالات، ولاسيما في مجال الحرب على الإرهاب بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في «سوتشي».


كما جرى، حسبما ذكرت وكالة «سانا»، بحث مخاطر العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية، والجرائم التي يرتكبها بحق المواطنين السوريين، وكيفية مواجهة هذا العدوان، ومنعه من تحقيق غاياته المتمثلة باحتلال أراض سورية، ودعم التنظيمات الإرهابية ونسف الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي يعيد الأمن والاستقرار إلى سورية.


من جانبه شدد أنصاري على أن إيران قيادة وشعباً، ستواصل تقديم كل دعم ممكن لسورية، وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب وعودة الاستقرار إلى ربوعها، والمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سورية.

الوطن السورية
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