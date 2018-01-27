أردوغان: سنصل إدلب إن شاء الله

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sputnik-

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها بمدينة قوجا، اليوم السبت، أن القوات التركية يمكنها التقدم قدما في الأراضي السورية إلى مدينة إدلب.

وأكد الرئيس التركي أن العملية العسكرية في عفرين مستمرة. وقال "وإن شاء الله، سنصل إلى إدلب". مضيفا إلى أن جميع الشعب التركي دعم العملية التركية في الشمال السوري مثلما توحدت صفوفه ضد الانقلاب في 15 يوليو عام 2016.

يذكر أن تركيا بدأت، الأسبوع الماضي، عملية عفرين (بريف حلب شمال غربي سوريا)، تحت اسم "غصن الزيتون"، مستهدفة مواقع الفصائل الكردية السورية التي تصنفها أنقرة منظمات إرهابية. وتنتقد أنقرة مرارا الدعم الأميركي لقوات سوريا الديمقراطية، أحد الفصائل الكردية المنخرطة في القتال ضد تنظيم "داعش".

كما أعلنت تركيا في وقت سابق أنها قد تمدد العملية في عفرين إلى منبج وحتى الحدود العراقية.