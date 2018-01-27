تويني: فخورون بغبطته يوحنا العاشر يازجي وبالطائفة الأرثوذكسية المتواصلة مع الخليج

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استقبل الوزير نقولا تويني ممثلاً رئيس الجمهورية غبطة بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي لدى وصوله إلى مطار بيروت بعد تدشينه لكنيسة جديدة في أبو ظبي، وعقدا خلوة صغيرة ناقشا خلالها آخر التطورات.

وصرّح تويني بأننا "بالطبع فخورون بغبطته يوحنا العاشر يازجي، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للطائفة الأرثوذكسية المتواصلة مع الخليج وكل البلدان العربية تاريخياً ومنذ الأزل، ونفتخر بالكنيسة الجديدة التي تم إنشاؤها بمعية المقاول الشهير المهندس ألبير متى الذي نشكر جهوده ونطلب له من الله الشفاء العاجل كما أطلب من جميع المحبّين والأصدقاء الدعاء له".



وأضاف أن "هذه الكنيسة هي ملتقى لكل الطوائف من المسلمين كما المسيحيين في أبو ظبي وستشكل صرحاً اجتماعياً وثقافياً وحضارياً للجميع".