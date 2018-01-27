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بالفيديو - عيّنة من ملفات تعيق بناء الدولة.. وما اكثرها

27
JANUARY
2018
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 في شباط 2006 اعلنت وثيقة تفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله كرست واقعا جديدا على الساحة السياسية اللبنانية انسحب تحالفا متينا حتى يومنا هذا.


وثيقة لعل ابرز بنودها واهمها، البند الرابع الذي تحدث عن بناء دولة عصرية ومعالجة الفساد من جذوره، حيث إن المعالجات الظرفية والتسكينية لم تعد كافية، وإنما باتت مجرد عملية تحايل تقوم بها القوى المستفيدة من الفساد بكل مستوياته لإدامة عملية نهبها لمقدرات الدولة والمواطن معاً.


نهب مقدرات الدولة، ليس مصطلحا غريبا عن اللبنانيين الذي عايشوا الفساد المستشري الذي منع ولا يزال يمنع قيام دولة قوية وعادلة. كيف ذلك؟ سنستعرض في هذا التقرير عينة من ملفات التي تعيق بناء الدولة، وما اكثرها.


قوي لدرجة انه يستطيع ان يبني سنسولا ويقفل بحرا للمتعة فقط. فمتعة الرئيس نبيه بري استوجبت تعديا على الاملاك البحرية العامة بمساحة تبلغ 20100 متر مربع في منطقة اليهودية . هكذا اذا يخلص تقرير رسمي عرضه الزميل محمد زبيب في صحيفة الاخبار عن معتدين يحتلون 4 ملايين و900 الف متر مربع من الشاطئ اللبناني تقدّر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات.


هذا في اليهودية، اما في عدلون فقصة اخرى. في عدد 12 ايلول 2014، كتبت الزميلة آمال خليل في صحيفة الاخبار تحت عنوان


ميناء نبيه بري للسياحة في عدلون. تقول فيه خليل ان الخرئط الهندسية للمشروع من شأنها ان تردم بقايا المرفأ الفينيقي الذي كان قائما على الشاطئ. وبالتالي فان التعديات المسجلة في عدلون هي الاعلى على طول الساحل الجنوبي. ورغم محاولات بذلتها مديرية الآثار لتسوية 16 مخالفة الا ان 270 مخالفة جديدة سجلت في محيط المغاور التاريخية وحتى الشاطئ.


سؤال طرحه الزميل هادي الامين في تحقيق استقصائي على قناة الجديد.


من المسؤول عن هذه التعديات في اراضي الجنوب وتحديدا في القرى المحررة، تلك القرى التي خرجت من احتلال العدو الى احتلال من نوع آخر، احتلال بالتعدي على املاك الدولة والناس


لا حصانة اذا على اي متعد يقول نائب حزب الله الذي خصص اكثر من مؤتمر صحافي للبدء بمسح يعيد الحق لاصحابه.


هذه العينات هي غيض من فيض، فيض يستوجب تقارير لا تنته، فيض التعدي على منطق الدولة والمؤسسات، فيض المياومين والضمان الاجتماعي وامن الدولة ومعمل دير عمار وغيرها من الملفات التي لا تمت الى بناء الدولة بصلة.


ختام التقرير سيكون مسكا مع صرخة مجموعات الحراك المدني، يوم تظاهرت امام السراي ومجلس النواب المقفل على اللبنانيين، يوم ضربت هذه المجموعات من اشخاص بلباس عسكري وآخرين بلباس مدني ، هي الصرخة تختصر كل شيء

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