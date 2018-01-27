وفاة شاعر الزجل الكبير زغلول الدامور

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بعد أن فقد لبنان بالأمس الفنان الكبير نهاد طربيه، خسرت الساحة الفنية اليوم أحد أكبر شعراء الزجل الأستاذ جوزف الهاشم المعروف بزغلول الدامور، بعد صراع مع المرض، وهو من مواليد عام 1922.

من أشهر قصائده "اعذريني يا حروف الأبجدية" التي ارتجلها في افتتاح مباراة دير القلعة - بيت مري في تموز ١٩٧١، والتي أصرّ على حضورها رغم مرور أقل من خمس ساعات على وفاة أخيه. (شاهد الفيديو المرفق).

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين 29 الجاري في كنيسة مار يوحنا المعمدان - البوشرية.

تقبل التعازي يوم الأحد 28 الجاري من الساعة الثانية عشرة ظهراً لغاية الساعة السادسة مساء وايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء 29 و30 و31 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السابعة مساء في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان - البوشرية.