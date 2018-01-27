جنبلاط من عين التينة: الرئيس بري ركن أساسي وتاريخي من الطائف

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استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مساء السبت في عين التينة رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور في حضور وزير المالية علي حسن خليل، وتم عرض للأوضاع الراهنة.

وتحدث جنبلاط بعد اللقاء حيث قال “مع الرئيس بري الجلسة دائما ممتعة لأننا نستعرض جملة قضايا في التاريخ في الذكريات المشتركة المجيدة في الواقع أحيانا المرير وأحيانا الجميل وأحيانا نتوقف ونقول شر البلية ما يضحك”.

واضاف جنبلاط “لكن علينا أن نركز وننتبه لقضية أساسية ألا وهي الوضع الإقتصادي المالي واليوم كما تعلمون سعر النفط يرتفع إذن فاتورة العجز ستزداد”، وتابع “لذلك لا بد من حل بعض المشاكل العالقة والخروج من هذه الدوامة وصحيح أن الإنتخابات مهمة وسنقبل عليها لكن هناك عداد يزداد في كل يوم”.

واشار جنبلاط الى ان “التحالف مع الرئيس بري قضية محسومة لكن مع الغير لم تحسم بعد ونحن نناقش بهدوء وبترو وبصبر”، ولفت الى ان “مساحة اللقاء الديمقراطي في الإنتخابات صغيرة ليست في كل لبنان فهناك الشوف وعاليه وبيروت وبعبدا أيضا”.

واكد جنبلاط أن “الرئيس بري ركن أساسي وركن تاريخي من الطائف وعلينا أن نذكر الغير أيضا اتفاق الطائف لتطويره وليس لإلغائه”، مشيرا الى ان “مبادرة الرئيس بري في شأن مرسوم الضباط راحت وضاعت”، على حد وصفه.