أعاد الله سماحةَ السيد علَه يعودُ الأمل بدلَ الدجلْ

A + A -

مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

لسوء الحظ، لم يكن افتراضُنا حسنَ النيةِ في محلِه ... فاستمر سَيل الشتائم، ونحن لا نفهم تلك اللغة ولا نعرفها ...لا، بل انضمَ اليهِم بعضُ العملاء المزدوجين، من مُروِجي السموم الكاذبة على آخر المواقع الرخيصة.



لذلك يقتضي التوضيح التالي:



نعم، نحن محطةٌ ناطقةٌ اولا باسم رُسُلها الشرفاء المترهبين للحقيقة الفقيرة العارية.



وناطقةْ ثانيا ، باسم تيارْ كل الأحرارْ في هذا الوطن، وتُفاخر بقربِها من رجلٍ خُصَ في التاريخ، وخَطَ في سِفْرِهِ مكانا ومكانةً، مقاماً وقيمةً للبنان القوي.



والجامع بيننا وبين هؤلاء، الفخرُ بأننا لم نكن لحظةً انكشارية لدى رستم غزالة، لا باسم السيد أيكس ولا واي، في ابشع حقبة من تاريخ لبنان.



والجامعُ بينَنا هو الفخرُ، بأننا لم نكن لحظةً من مستشاري فلتمان وشركائه في كيفية بيع المقاومة والمقاومين، في أغدرْ عدوانْ على لبنان.



والجامع بيننا هو الفخرُ أيضا، بأننا لم نسرق مالَ الوطن، من قلب بيروت تحت غِطاء الأطفالْ، الى اخر الجنوب على دم الأبطالْ.



والجامعُ بيننا هو الفخرُ بأن مناضلينا ليسوا بلطجيةً، نُرسلهم لسحلِ اشرفِ شاباتِنا وشبانِنا، يوم انتفضوا ضد اوسخ طبقة حاكمة عندنَا ...ولا هم مافيوزية يُذلون المواطنين باحذيتِهم من اجل زعيم ...



الجامع بيننا اننا وطنيون، واحرار ...وان في ذاكرتِنا ووثائقِها الكثير ...



واننا لا نسكت عن حق !



رحم الله سماحة الامام محمد مهدي شمس الدين، وكان الله في عون أهلِه ومُريديه لما يسمعون.



وأعاد الله سماحةَ السيد، علَه يعودُ الأمل بدلَ الدجلْ....أخيراً هذا الكلام هو رداً على كلام الامس، اما كلام اليوم، فسنرد عليه غدا