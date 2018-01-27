"المستقبل" يردّ على حزب الله... ويكشف!

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تعقيباً على الإعلان الانتخابي لحزب الله أمس على لسان الشيخ نعيم قاسم، قالت مصادر في تيار المستقبل ان التيار يدرس كل الخيارات، وهي مفتوحة على كافة التحالفات الممكنة، باستثناء التحالف مع حزب الله.

وقالت المصادر رداً على سؤال، ان قيادة التيار تجري تقييماً لأسماء المرشحين في كل المناطق، والتي ستشمل تسمية مرشحَين عن المقعدين الشيعيين في دائرة بيروت الثانية، ومرشح عن المقعد الشيعي في كل من دوائر البقاع الغربي والبقاع الأوسط وبعبدا.

واضافت المصادر ان اللوائح التي سيترشح عليها المستقبل ستكون مكتملة حكماً.