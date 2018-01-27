سيزار أبي خليل: نحن أمام واقع جديد اليوم: لبنان بلد نفطي

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أكّد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أنّه "في ظل كل الاستعراضات الانتخابية التي تحتل اليوم كل الشاشات والإذاعات، نعمل لننجز ونهجنا هذا ينسحب على كل القطاعات المتبقية"، مضيفًا أنّه "لا شك في أنه تتم عرقلتنا أحياناً ونتأخر أحياناً أخرى، لكن في النهاية لا يمكن لأحد أن يمنعنا من خدمة المواطنين".





وتابع أبي خليل خلال تدشين محطة معالجة المياه المبتذلة ومنظومة الصرف الصحي فيشكا وأنفة والجوار، قائلاً: "نحن أمام واقع جديد اليوم: لبنان بلد نفطي! نعم تأخرنا وعُرقِلنا وفوّتنا بعض الفرص، لكننا لم نتوقف عن العمل ولم يتم منعنا من تحقيق هذا الهدف الذي يجب تحصينه وحمايته من كل منظومات الحوكمة القديمة".





وأوضح أنّ "خطة الكهرباء التي وضعناها من شأنها تحويل هذا القطاع إلى مصدر ربحية وإنتاج عوضاً عن مصدر خسارة وهدر"، مشيرًا إلى أنّه "تمت عرقلة هذه الخطة ونُفذ ٦٠٪ منها فقط ما حال من دون حصولنا على ساعات التغذية الكافية".