قوى الأمن توضح.. هكذا قُتِل على الحاجز وهذا ما كان بحوزته!

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي- شعبة العلاقــات العامة، البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى حاجز " التوَيتي" التابع لفصيلة زحلة في وحدة الدرك الاقليمي، عن قيام المدعو: ع. م. ( مواليد عام 1966، لبناني) بالتوجه من البقاع نحو بيروت وبحوزته كميات من المخدرات.

الساعة 15.01 من بعد ظهر امس 26/01/2017 وفي أثناء وصول السيارة الى الحاجز، طلب منه العناصر التوقف الى جانب الطريق، لكنه قام بالإلتفاف بسرعة كبيرة والعودة من حيث أتى. وعندها، أنذره العناصر بشكل متكرر بالتوقف لكنه لم يمتثل، مما اضطر أحدهم الى اطلاق النار بالهواء غير أنه استمر هارباً، فأطلق عنصر آخر النار في الهواء إنذاراً فتابع الفرار بسرعة مما إضطر أحدهم الى إطلاق النار باتجاه الاطارات ما أدى لإصابته بطلق ناري في ظهره، نقل على الفور الى المستشفى للمعالجة لكن مع الأسف، ما لبث أن فارق الحياة.

بتفتيش السيارة عثر بداخلها على كيس يحتوي بضعة غرامات من مادة الكوكايين، كما عثر في سرواله في المستشفى على كمية أخرى من المادة عينها.

وتم توقيف خمسة عناصر من عداد الحاجز والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص. تجدر الاشارة، أنه بتاريخ 26/09/2017 توافرت معلومات عن قيامه بتهريب مخدرات من البقاع الى بيروت، ولدى انذاره بالتوقف على حاجز ضهر البيدر لم يمتثل بالتوقف، محاولاً دهس أحد العناصر وفرّ الى جهةٍ مجهولة، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحقه في حينه.