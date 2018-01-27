بعد الافراج عن الوليد بن طلال.. مفاجأة صادمة تُكشَف!

A + A -

علّق المغرد الشهير "مجتهد" عبر صفحته على تويتر على اطلاق سراح بن طلال وقال: "أطلق سراحه لكن سيبقى تحت إقامة جبرية وعزل تام في حالة تشبه السجن والله أعلم".





وفي ما يتعلّق بمقابلة الأمير السعودي الوليد بن طلال مع رويترز في فندق الريرز أضاف "مجتهد": "قررا بن سلمان دعوة رويترز لمقابلة الوليد جاء لتكذيب BBC على تقريرها عن الوليد الذي اعطى انطباعا أنه تعرض للتعذيب", مضيفاُ أن رويترز طلبت عدة مرات ورُفض طلبها ثم تفاجأوا قبل أمس بالموافقة".





وكشف "مجتهد" أنه عُرض على الوليد إن قال كلاماً جيدا عن اعتقاله أن يطلق سراحه, ولن يطلق سراحه إلا إن أراد تكذيب مجتهد".



وقد أعلنت مؤخراً مصادر من أسرة الوليد بن طلال أن السلطات السعودية أفرجت عن الأمير الوليد بن طلال.