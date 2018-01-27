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الطائفية السياسية وعوامل تعثر النظام! (د. وسام صعب)

27
JANUARY
2018
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كثيرة هي مواطن الخلل في الحياة السياسية اللبنانية،وكثيرة هي عوامل التعثر فيها،ما دفع بالنظام الى حائط مسدود وادخل لبنان في أزمات سياسية حادة أدت في نهاية المطاف الى اشتعال حرب أهلية دامت قرابة الأربعة عشر عاما مزقت أواصر هذا الوطن وهددت مصيره ووجوده ومستقبله.
 
وكان من اهم هذه الأسباب وأشدها وطأة الطائفية،مترافقة مع اشكاليات سياسية ودستورية حول مفهوم المشاركة في الحكم والسلطة،الذي شكل هاجسا لدى الكثير من القوى السياسية واللبنانية الفاعلة،لتصبح المسألة في لبنان مسألة مشاركة في الحكم وإخلال بها،بحيث حاول كل فريق طائفي ان ينتزع صلاحيات دستورية ومكاسب على حساب الفريق الاخر،ما ولَّد شعورا لدى البعض بحرمان نالها وغبن لحق بها،اذ لم تعامل بمستوى ما تحقق لها من تطور ديمغرافي وكيفي،فأطلقت الدعوات،إما لتعديل وتطوير المفاهيم القديمة والنافذة للمشاركة في الحكم،وبالخصوص صيغة الميثاق الوطني لعام ١٩٤٣،وإما لتجاوزها وإبدالها بمفاهيم جديدة للوفاق الوطني،مع الحفاظ على الخيارات الاساسية للنظام.
ولكن مع تعثر تحقيق ذلك عبر الوسائل الديمقراطية المتاحة،وبروز ظروف وعوامل خارجية وداخلية ملائمة،فقد تحولت القوى الطائفية والسياسية في لبنان الى قوى مسلحة،ما أدى الى تفاقم الازمة،وتسببت معه باشتعال الحرب اللبنانية وتوهجها،مع كل الويلات التي جرتها،والأثمان الباهظة التي دفعها لبنان وشعبه.
 
على ان القدر قد كتب للمأساة التي عاشها لبنان قرابة أربعة عشر سنة ان تنتهي باتفاق الطائف،الذي أعاد نسج أسس النظام بما يتلاءم مع واقع وطبيعة المجتمع اللبناني وتعدده ومقتضيات الوفاق فيه،كما انتهى الحال بالنص ًًًًعلى ان إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه.
 
ومهما يكن من أمر،فإنه سواء تحقق هذا الهدف ام لم يتحقق بعد زهاء ثلاثة عقود على وضعه وإدراجه بندا في الدستور،فإن الطائفية السياسية التي ليس لها وجود الا في قاموس السياسة اللبنانية،والتي تعتبر أساسا للمشاركة في الحكم والإدارة،حالت ولا تزال دون تطور النص الدستوري والحياة السياسية،بحيث جعلتهما غير متلائمتين ومبادئ النظام الديمقراطي البرلماني،ما طرح اشكالية جديدة عن مدى فعالية الدستور اللبناني في ظلها،وعما اذا كان لبنان يحكم بدستوره فقط أم بالتوافق؟ أم وفقا للأعراف؟ أم وفقا لتطور الأحداث؟؟
 
وعلى اي حال،فقد بدا جليا منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، ان اختلالا واضحا في الحياة السياسية اللبنانية على مستوى واقع الممارسة جعل النظام السياسي بنتيجتها مقلوبا رأسا على عقب،ما يدفعنا والكثيرين الى طرح اكثر من سؤال حول الأسباب الكامنة وراء هذا الاختلال؟
 
فهل ان سؤ الممارسة السياسية مسؤول عن ذلك؟ أم  الطائفية المتحكمة في النظام؟
 
أم ان عدم الالتزام بروحية الدستور وأحكامه أوقع لبنان  في ما يسمى بعدم الاستقرار السياسي الذي كان ولا يزال يقودنا الى أزمات حكم متتالية، ما أدى بطبيعة الحال الى اختلال الحياة السياسة فيه؟
 
ولماذا نرى الممارسات السياسية تبتعد في جوهرها عن روحية الدستور وأحيانا تتناقض معه؟
 
فمن المسؤول عن ذلك،وأين يكمن الحل؟
 
فهل يكمن الحل باتفاق الطائف نفسه والالتزام به نصا وروحا؟
 
أم أصبحنا بحاجة الى طائف آخر لإعادة تنظيم وبرمجة الحياة السياسية اللبنانية بعدما أصبحت في الحضيض؟
 
 
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