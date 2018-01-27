رفول أطلق الماكينة الانتخابية للتيار في زغرتا: نحن نعمل لبناء دولة يستحقها الجميع ولتكوين كتلة نيابية تواكب العهد في تنفيذ المشاريع الحيوية

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بدعوة من وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول أطلقت الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر في زغرتا، في مطعم بيت الشيخا المرداشية، وحضر رؤساء الهيئات المحلية في التيار .

وشدد الوزير رفول على ان نهجنا الوطني خيار حياة ويجب تنمية القطاعات الاقتصادية لأن الوطن بدون زراعة لا يعيش طويلاً، فقبل الحرب كانت الزراعة تشكل ٤٠٪ من الناتج الوطني اما اليوم فبلغت ١٥٪.

اما الصناعة فيجب ان نحافظ على جودتها ونقوم بتطويرها، ونعزز السياحة والخدمات فضلا عن مواكبة العصر بالتكنولوجيا الحديثة.

وحتى نتمكن من النمو في هذه المجالات لا بد من الارتكاز على عاملين اساسيين: الامن والقضاء، فالامن يحمي المواطن والقضاء يحفظ له حقوقه. وبهذه السياسة التي طبقها الرئيس عون اصبح

لبنان البلد الاول الاكثر أمناً في العالم العربي، وقد انتصر على الارهاب بفضل جيشه ووحدته الوطنية.

ان خوض الانتخابات والجهوزية لها مهمة جدا لأننا بحاجة الى كتلة برلمانية كبيرة تُسرّع في تنفيذ المشاريع الوطنية مواكبة للعهد في الاصلاح والتغيير ونحن نعمل لبناء دولة يستحقها الجميع ولا نعمل لفئة معينة.

شعارنا ونهجنا تغييري اصلاحي وعندما بدأنا مع الرئيس العماد ميشال عون كان يقول لنا عليكم اجتياز مراحل ثلاث: التحرير، التحرر وبناء الدولة.

فالتحرير يسقط من خلاله شهداء لأن المواجهة تكون مباشرة ضد العدو، اما التحرر فهو الاصعب لأنه قرار ارادي شخصي والطلاب هم الذين اكملوا المسيرة في النضال السياسي بعد العام ١٩٩٠، ولولا هؤلاء الطلاب لما بقينا لأنهم دافعوا عن الوطن الحر ونحن الآن في مرحلة بناء الدولة القوية التي تقوم على التخطيط الاستراتيجي والرؤية العلمية للتطوير لذلك نحن مشروع وطن يقوم أولا على حماية الدستور والقانون. وما حصل مع الرئيس الحريري ما زال ماثلاً للجميع كيف تمكن الرئيس عون بقوة الموقف القائم على الوحدة الوطنية من تكوين اجماع لبناني عام ودولي مكّن عبره الرئيس الحريري من العودة الى الوطن. وعليه من يتهمنا بالعنصرية فهو مخطىء التقدير لأن سياستنا هي لجميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين.

وسرد الوزير رفول حكاية يوم كان العماد ميشال عون يحضن الاطفال عندما كان رئيساً للحكومة مرتدياً البزة العسكرية، فأخبره العماد عون بعد استفسار الوزير رفول عن هذا السلوك فأجاب بأن هؤلاء يأتون الي كي أشعرهم بالأمان والحماية وبذلك يتحررون من الخوف فيصنعون التحرير.

ان النهج الوطني يستلزم منا العمل دون الراحة، ونحن كنا اصحاب المواقف المستحيلة في زمن الايام الصعبة ولم نركع الا لله ولله فقط.

وعندما كنا في الغربة فقد كنا نبكي من الفرح لأنه كان يقال لنا بأن التيار الوطني الحر في زغرتا هو الاقوى، لكنها مرت عاصفة على هذا التيار في زغرتا الا ان المداميك ما زالت صامدة ونحن نشكر الحراس على هذه السنديانة التي ستُزهر من جديد. وسيكون التيار الوطني الحر في زغرتا مرجعاً لكل التيار في لبنان.

انتخبوا ضميركم واسمعوا صوت الناس وألمهم لأن حقوقهم قد هُدرت لسنين طويلة. واني اوصيكم بالعمل الجاد لكسب الانتخابات بمصداقية والتنافس الاخلاقي الديمقراطي مع القوى السياسية الأخرى.