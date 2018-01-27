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بعد OSCAR.. هذا ما سيشهده لبنان لمدّة أسبوع

27
JANUARY
2018
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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:
 
حالة عدم الاستقرار تستمر حتى بعد ظهر اليوم السبت فتتساقط امطار محلية بخاصة على الساحل والجبل والبقاع مع تساقط للثلوج على ارتفاع 1400 متر.
 
ليتحول الطقس الى مستقر مع ارتفاع قيم الضغط الجوي الى 1022hpa.
 
وينشط المرتفع السيبيري نحو غرب اسيا ويوحّد قيم ضغطه المرتفع مع المرتفع الآزوري الذي شملت قيمه شمال افريقيا ووسط اوروبا الأمران اللذان سيوقظان الشبه مداري ويحوّل اجواء الشرق الأوسط في الأيام المقبلة الى دافئة، وبذلك تكون الضغوط المرتفعة التي غطت اوروبا واسيا قد نصبت حاجزاً لتقدم الأمطار نحو لبنان لأسبوع بسبب تراجع المنخفض الإيسلاندي نحو غرينلاند والدول السكاندينافية.
 
أما طقس يوم الأحد فسيكون مشمسا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة
 
على الساحل: 16/9
 
على الجبال 1200 متر: 7/1
 
في البقاع9/1
 
الرطوبة 60%
 
الضغط الجوي: 1022hpa
 
 
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