مطلوب بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي في قبضة قوى الامن

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لتوقيف الاشخاض المرتبطين بتنظيمات ارهابية.

بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٨ وفي محلة مجدل عنجر، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت قوة خاصة من هذه الشعبة من توقيف المدعو:

- ر. ا. ( مواليد عام ١٩٧٩، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بموجب العديد من المذكرات العدلية والقضائية بجرائم: الانتماء الى تنظيم ارهابي، تزوير، تجارة اسلحة، تهريب اجانب.

بالتحقيق معه، اعترف بتورطه بعملية تهريب الارهابي (م. ن. ا.) من سوريا الى لبنان، والاخير كان مكلفا من قبل قيادة تنظيم داعش بالانتقال الى لبنان والقيام بتفجيرات إرهابية في مناطق لبنانية عدّة.

كما اعترف بعملية تهريب /١٠٠/ جهاز لاسلكي الى مقاتلين في سوريا، وعمليات تهريب أشخاص من سوريا الى لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص.