living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زيادة أعداد الإسرائيليين - اليهود اللبنانيين - في لبنان

27
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



monthlymagazine.com-

يعترف القانون اللبناني بوجود 18 طائفة ومن بينها الطائفة اليهودية التي يعرفها “بالطائفة الإسرائيلية”، وتبعاً لقيود الناخبين في العام 2017 فقد وصل عدد “الناخبين الإسرائيليين” المسجلين إلى 4,778 ناخباً يشكلون نسبة 0.13% من مجموع الناخبين اللبنانيين المسجلين.

وما يسجل هو ارتفاع في أعداد “الناخبين الإسرائيليين” إذ وصل في العام 2009 إلى 4,557 ناخباً أي ارتفع العدد بمقدار 221 ناخباً وما نسبته 4.8%.

وهذا الارتفاع في أعداد الناخبين الإسرائيليين مرده إلى عدم تسجيل الوفيات نظراً لهجرة أكثرية اليهود من لبنان وربما إلى وجود أعداد أكثر مما هو مقدِّر من اليهود لا يزالون مقيمين في لبنان وربما أيضاً إلى حرص اليهود المهاجرين على تسجيل الولادات في السفارات اللبنانية في الخارج.

وأكثرية اليهود مسجلين في بيروت في حي ميناء الحصن وقد اقترع منهم 5 أفراد في انتخابات العام 2009. وتفيد أرقام انتخابات العام 1972، وفي أخر انتخابات قبل الحرب اللبنانية، أن عدد الناخبين اليهود بلغ 3,693 ناخباً، اقترع منهم 425 مقترعاً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout