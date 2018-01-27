زيادة أعداد الإسرائيليين - اليهود اللبنانيين - في لبنان

A + A -





monthlymagazine.com-



يعترف القانون اللبناني بوجود 18 طائفة ومن بينها الطائفة اليهودية التي يعرفها “بالطائفة الإسرائيلية”، وتبعاً لقيود الناخبين في العام 2017 فقد وصل عدد “الناخبين الإسرائيليين” المسجلين إلى 4,778 ناخباً يشكلون نسبة 0.13% من مجموع الناخبين اللبنانيين المسجلين.

وما يسجل هو ارتفاع في أعداد “الناخبين الإسرائيليين” إذ وصل في العام 2009 إلى 4,557 ناخباً أي ارتفع العدد بمقدار 221 ناخباً وما نسبته 4.8%.

وهذا الارتفاع في أعداد الناخبين الإسرائيليين مرده إلى عدم تسجيل الوفيات نظراً لهجرة أكثرية اليهود من لبنان وربما إلى وجود أعداد أكثر مما هو مقدِّر من اليهود لا يزالون مقيمين في لبنان وربما أيضاً إلى حرص اليهود المهاجرين على تسجيل الولادات في السفارات اللبنانية في الخارج.

وأكثرية اليهود مسجلين في بيروت في حي ميناء الحصن وقد اقترع منهم 5 أفراد في انتخابات العام 2009. وتفيد أرقام انتخابات العام 1972، وفي أخر انتخابات قبل الحرب اللبنانية، أن عدد الناخبين اليهود بلغ 3,693 ناخباً، اقترع منهم 425 مقترعاً.