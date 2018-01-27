المشنوق: - لا شيء في الداخل يمكن أن يُطيّر الانتخابات

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قال وزير الداخلية نهاد المشنوق في حديث لصحيفة "الجمهورية": كان النقاش هادئاً وموضوعياً وعاقلاً، وأنا أعتبر أنّ اللجنة الوزارية المخصّصة لتطبيق قانون الانتخاب نجَحت في تحديد ما يمكن فِعله وما لا يمكن.

وأشار الى أنّ كلّ النقاش الذي حصَل خلال الأشهر الاخيرة حول المواد كان نقاشاً سياسياً أكثر منه تقنياً، موضحاً أنّ "جزءاً كبيراً مِن التأخير الحاصل بموضوع تسجيل المغتربين سببُه الأزمة السياسية التي حصلت خلال استقالة الرئيس الحريري، حيث خسِرنا وقتاً لنحو شهر، علماً أنّ الوزير باسيل قدّم اقتراحه في 18 كانون الاوّل الماضي، وناقشناه اليوم (أمس) داخل اللجنة. يعني أنّ الوقت لم يخدم تنفيذ الأفكار الإصلاحية".

وردّاً على سؤال قال: سنعمل جهدَنا لكي تكون التجربة الانتخابية ناجحة، مؤكّداً أن لا شيء في الداخل يمكن أن يؤجّل أو يُطيّر الانتخابات.