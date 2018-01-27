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اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 27-01-2018

27
JANUARY
2018
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الاخبار

البستاني وخوري يعرقلان تحالفات جنبلاط
لا يزال تبنّي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ترشيح الوزير السابق ناجي البستاني في دائرة الشوف، يشكّل عائقاً أمام الاتفاق الكامل بين حزب القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي، في ظلّ الصراع التاريخي بين البستاني والقوات. كما يقف ترشيح الوزير غطّاس خوري عائقاً أمام إتمام التفاهم بين جنبلاط وتيار المستقبل، فيما لم يجد المستقبل حلّاً بعد لأزمة تحالفه مع جنبلاط والتيار الوطني الحرّ في آنٍ معاً.

قطر غير معنية بالانتخابات!
توجّه بعض المرشّحين للانتخابات إلى السفارة القطرية في بيروت في سعي للحصول على دعم مالي من الدولة الخليجية. إلّا أن هؤلاء عادوا خائبين بعد سماعهم أن قطر «لا تنوي التدخل في الانتخابات النيابية المقبلة»!

النوّاب الأرمن لـ«الأحزاب»
اتفقت الأحزاب الأرمنية، على اختلاف مواقعها السياسيّة، على تشكيل سدّ أمام الأرمن الطامحين إلى دخول ساحة النجمة من خارج الأحزاب التقليدية وعلى لوائح تحمل تسمية «المجتمع المدني».

الجمهورية

لوحظ أن رغبات مرجع كبير تحوّلت إلى ترجمة فعلية من قِبل وجه إقتصادي مستوزر.

سيلتقي مرجع غير مدني منتصف الأسبوع المقبل إتحاداً معنيّاً بمطالب وإستحقاقات يعمل للوصول بها إلى خواتيمها.

يبدو أن أزمة بين مرجع كبير وقطب بارز بدأت تظهر نتوءاتها إنتخابياً على الأرض.

البناء

خفايا
أكد مصدر سياسي متابع أنّ الخيارات معدومة أمام الرئيس فؤاد السنيورة، فهو سيكون خاسراً حكماً إذا ترشح إلى جانب النائب بهية الحريري، لأنّ النائب السابق أسامة سعد يضمن فوزه منذ اليوم وفق كلّ الإحصاءات والماكينات الانتخابية. كما أنّ نقل ترشيحه إلى بيروت غير وارد، لأنه يصبح في منافسة على الصوت التفضيلي مع الرئيس سعد الحريري، ولذلك ليس أمامه إلا عدم الترشح وبالتالي فقدان مقعده النيابي وأيضاً موقعه كرئيس لكتلة المستقبل.

كواليس
قالت مصادر في هيئة التفاوض السورية المعارضة إن ما عُرف بوثيقة الخمسة التي تبنتها واشنطن والرياض حول سورية والتي تقوم على تثبيت الإدارة الدولية الأممية لتقاسم النفوذ في سورية وشرعنته بصيغة أقاليم ومناطق وحكومات محلية ستؤدي لانفراط عقد تشكيلات المعارضة الراهنة لحساب ثلاث بنى خارج نطاق هياكل المعارضة واحدة في الجنوب تديرها «إسرائيل»، وثانية في الشمال تديرها تركيا، وثالثة كردية تديرها واشنطن في الشمال الشرقي، وترك المدن الكبرى وثلاثة أرباع سورية للدولة السورية وحلفائها.


اللواء

غمز
ما يزال مرشّح حزب وسطي في بيروت قيد الأخذ والردّ، لحسابات بالغة الدقة.
لغز
تخشى قوى حزبية أن تكون العلاقة وصلت إلى خط اللاعودة بين مرجعين كبيرين؟!
همس
كتلة موالية من المرجَّح ان تفقد ما يعادل نصفها أو أكثر في أيار المقبل.

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