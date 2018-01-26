كنعان: التخفيض ضروري والاصلاحات لاستعادة الثقة

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اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان نسبة تخفيض الاعتمادات في الموازنة لبعض الادارات يمكن ان تصل في بعض الاماكن الى 50% بدل 20 % ، واشار كنعان في حديث الى الlbci، ان من اوجه التخفيض مثلا بند العطاءات للجمعيات، حيث تبين لنا ان هناك جمعيات وهمية ومسيسة كما ان التخفيض يمكن ان يطال الابنية المؤجرة التي تتكبد الدولة جرائها سنويا 114 مليار ليرة وبعضها يدفع بدل اجاره اكثر من مرة، بالاضاقة الى الصناديق، من مجلس انماء واعمار وصندوق مهجرين والهيىئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب والتي يصل انفاقها الى ما يقارب المليار دولار سنوياً، وهناك ضرورة لتفعيل الرقابة المسبقة لان اللاحقة لا تتحقق، فديوان المحاسبة يقول ان لا امكانية لديه للرقابة اللاحقة منذ العام 1994.

واوضح كنعان ان هذه الخطوات تعتبر جزءا من الاصلاحات المطلوبة لضبط العجز، وهناك مجموعة اخرى من الاصلاحات المذكورة في توصيات لجنة المال والموازنة بدراسة موازنة ال2017 والتي هي مطلوبة محليا ودوليا ويحتاجها لبنان لاسترداد الثقة به من المستثمرين والجهات المانحة.