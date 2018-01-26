بالصورة - وفاة مطرب لبناني اثر نوبة قلبية في باريس

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غيب الموت الفنان اللبناني نهاد طربيه، مساء اليوم، على أثر نوبة قلبية تعرض لها في العاصمة الفرنسية باريس، التي وصل إليها اليوم. وكان تعرض في المطار لوعكة صحية، وتم نقله الى احد المستشفيات حيث ما لبث أن توفي فيها.



والراحل طربيه من مواليد صوفر، تأثر بالفنان السوري الراحل فريد الأطرش، وقدم في مشواره الفني أغنيات ناجحة عدة لبنانية ومصرية، من بينها: "لبنان يا حبنا راجعينلك راجعين، راجعينلك كلنا يا أرض الحنين"، "بدنا نتجوز عالعيد"، "طيب جدا"، "مشوار الحياة"، "القمر مسافر"، إضافة إلى أغنيات من الطرب الأصيل.