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ما تأكد اليوم أن إصلاحات قانون الانتخاب قد طارت

26
JANUARY
2018
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مقدمة نشرة أخبار الOTV:

 ما تأكد اليوم، أن إصلاحات قانون الانتخاب، قد طارت ...

وما تأكد اليوم أيضاً، أن عصفورية الانتخابات قد فُتحت على كل مصاريعها، بلا ضوابط ولا قيود ولا أصول ولا أعراف ...

ولأن الأمر كذلك، تلقت الأوتي في، بعض شظايا الانفعالات والتوترات...

لا لشيء إلا لأنها محطة تسمي الأشياء بأسمائِها من دون تَوريات لغوية ولا خُبث سياسي ولا نفاق إعلامي ولا قاموس التقية الباطنية المُشفر على قاعدة ازدواجية الوجدان والسلوك أو انفصام العقل واللسان ...

فالأوتي في حين تَقصد موتوراً في كلامه وموقفه تسمي الموتور ولا تغمز أو تلمز ...

والأوتي في حين تُقارب موضوعاً مَذهَبي الدوافع والدافعين والمدفوعين والدَفعات فهي تكتب أسود على أبيض حقائق الأمور من دون مواربة ولا كذب على الناس ...

نعم ورد في تقرير للأوتي في أمس، صِفة مذهبية لرجل أعمال لبناني لأن الموضوع كان حول موقَف مذهبي من حدث اغترابي ...

وقد يكون الأمر خطأً مهنياً والأوتي في تملك الأقصى من الجرأة الأدبية على الاعتراف بأي هفوة ...

وقد تكون التسمية جارحة لتَعميات البعض ومعصِياته المكتومة على مبدأ "فاستتروا" والأوتي في تَملك من الثقة المُطلقة بخطِها وحقِها وموقفها ولغتها ورسالتها ما يُعطيها كل القدرة على تصحيح أو توضيح ...

لكن المسألة في مكان آخر كل المسألة أننا نملك عينَين اثنتَين، نرى بهِما كل الحقيقة خصوصاً الحقائق التي يتوهم البعض أنه يُخفِيها عن الناس ...

ولكننا لا نمَلك لسانين ولا وجهين ولا نُجيد التكلم بلُغتين لغة وطنية مزعومة في الخطاب حتى المحاضرة ولغة مذهبية مَذمُومة ومسمومة في السلوك حتى المُفاجرة ...

لكن الأوتي في، ستتوقف اليوم عند هذا الحد وستتوقف تحديداً عند كلام وزير المالية نقلاً عن رئيس مجلس النواب، بأن فريقَه لا يزال يريد للعهد أن يكون ما بايَعه اللبنانيون لتحقيقه ...

عند هذه النقطة، من افتراض حسن النية تتوقف الأوتي في اليوم آملة ألا تكون مخطئة في الظن والتقدير...

على أمل جلاء الحقائق واستشراف المواقف بعدها لكُل حادثٍ حديث ولدينا الكثير من الكلام البِلا تعميات والمليء بالتسميات ...

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