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كلودين عون روكز: نعمل جاهدين لإقرار قانون منع زواج القاصرات لحماية كلّ النساء على الأراضي اللّبنانية من الإتجار البشريّ

26
JANUARY
2018
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إنطلاقاً من دعمها لحقوق الإنسان عموماً وشؤون المرأة خصوصاً، وضمن إطار مشروعها الرامي إلى حماية النساء على الأراضي اللّبنانيّة من العنف بجميع أشكاله من خلال مهامها الاستشاريّة والتنسيقيّة والتنفيذيّة، زارت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة كلودين عون روكز برفقة رئيسة لجنة ال "سيداو" في الهيئة ميرين معلوف أبي شاكر، بيتيّ الأمان التابعين لكاريتاس لبنان “Shelters” في محافظة جبل لبنان، في جولة ميدانيّة تمّ خلالها التعرّف على دور كاريتاس الإنسانيّ وعلى حالاتٍ خاصّة صعبة ومعقّدة.

 

انطلقت الزيارة من بيت الأمان Cedars Shelter المخصّص للاّجئين واللاّجئات من بلدان مختلفة (كسوريا والعراق وغيرها) والذي يضمّ حاليّاً 78 حالة بين نساء وأطفال ذوي حالات إنسانيّة واجتماعيّة وقانونيّة صعبة، حيث استقبلت السيّدة عون روكز والوفد المرافق بترحيبٍ خاص من فريق العمل على رأسه الأب بول كرم رئيس كاريتاس لبنان والدكتورة ريتا رحيّم مدير عام كاريتاس لبنان. ثمّ قدّم أطفال البيت للسيّدة عون روكز رقصّة ترحيبيّة، بعدها كان عرض عن تاريخ وأهداف ورسالة ال Shelter من خلال برنامج العمل التأهيلي المتّبع لإحاطة الحالات ومساعدة اصحابها للتغلب على انعكاساتها جسديّاً ونفسيّاً، قبل الاستماع إلى شهاداتٍ حيّة من لاجئات وأولاد كانوا ضحيّة للإتجار بالبشر وعانوا من قساوة الحياة وظلم الحروب وإجحاف القوانين بحقّهم، حيث استمعت السيّدة عون روكز إلى حالاتهم الخاصّة وشاركتهم هواجسهم ومخاوفهم.

 

وبعد جولة استكشافيّة لأرجاء البيت، انتقلت السيّدة عون روكز مع الوفد المرافق إلى بيت الأمان الثاني التابع لكاريتاس لبنان Olive Shelter، المخصّص للعاملات الأجنبيّات اللواتي يعانين أيضاً من مأساة الإتجار البشريّ، حيث تحيطهنّ كاريتاس لبنان وتقدّم لهنّ الملجأ والمأكل والطبابة والمتابعة القانونيّة إلى حين عودتهنّ إلى بلادهنّ.

 

وبعد الاستقبال الحار الذي عكس حضاراتهنّ من غناءٍ ورقص، وعرض ٍ مصوّر عن مهام ودور البيت، استمعت السّيّدة عون روكز إلى حالات إنسانيّة خاصّة أيضاً وتعرّفت على أرجاء المركز في جولة ميدانيّة.

 

وختمت الزيارة بكلمة للسيّدة كلودين عون روكز، أكّدت خلالها على إصرار الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة من خلال متابعتها ومناقشتها لمشاريع القوانين، على الحثّ على إصدار قانون يمنع زواج القاصرات الذي يؤدي حتماً إلى الإتجار بالبشر والذي أصبح متفشيّاً في مجتمعنا بشكلٍ كبير. ورفضت هذا الواقع المرير الذي يطال كلّ سيّدة على الأراضي اللبنانيّة، آملةً بإقرار قوانين أكثر إنصافاً للإنسان عموماً والمرأة خصوصاً.

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