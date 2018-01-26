مخزومي استقبل الصايغ: توقيع الرئيس عون مرسوم الهيئات الناخبة تأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي في بيت البحر نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ وبحث معه في أوضاع لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، اعتبر مخزومي أن توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو تأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، لافتاً إلى أن لهذا الاستحقاق دور كبير في إعطاء صورة إيجابية عن لبنان أمام المجتمع الدولي الذي يعبّر يومياً عن ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها.

وشدد على أن تصاعد الحديث في الإعلام حول لوائح من هنا وهناك لا يقدم ولا يؤخر في العملية الانتخابية التي تستهدف التأكيد على الديمقراطية في لبنان. ولفت إلى أن المرحلة دقيقة وتتطلب التركيز على تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يجب أن يأتي في مقدمة اهتمام الأفرقاء كافة، مجدداً دعوته الحكومة لبذل جهود أكبر حيال الاهتمام بأوضاع المواطنين الاجتماعية والمعيشية والبيئية.