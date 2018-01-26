محمد عبيد طالب بتنفيذ أحكام شورى الدولة الصادرة لصالحه

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عقد المدير العام السابق لوزارة الاعلام الدكتور محمد عبيد، مؤتمرا صحافيا، في مقر نادي الصحافة في "الشفروليه"، عرض فيه لمراحل شكواه أمام مجلس شورى الدولة، لاعادته الى منصبه كمدير عام، حيث انه وضع في تصرف رئاسة مجلس الوزراء في العام 1999 الى اليوم، واصفا القرار في حقه بـ"الظالم". وقال: "ليس لدي أي وظيفة حزبية وموضوع "التيار الاصلاحي" ليس سوى تسمية أطلقها علي بعض الاعلام نظرا الى معارضتي للفساد".

وذكر عبيد بنص المادة 93 من نظام شورى الدولة، وقال: "إنطلاقا من الاصرار الذي يبديه ونسمعه من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حول الاحتكام الى القضاء، ولانني آمنت بالقضاء وإحتكمت اليه منذ 19 عاما وأنصفني، فإني أطالبك يا فخامة الرئيس بتنفيذ الاحكام الملزمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة لصالحي، كي يكون في ذلك عبرة لمن يستهزئ بالقضاء وإنفاذا لحق مكتسب".