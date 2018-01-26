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أقامت رابطة خريجي مبادرة الشراكة الشرق أوسطية – لبنان (MEPI-LAA) الحفل الختامي لمشروع "تمكين رواد الأعمال اللبنانيين" المموّل من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (MEPI) في Antwork في الحمرا نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية السيد Edward White، ومنسق مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية في لبنان Shawn Tenbrink، ,ومايا برهوش بارود ، مديرة برنامج المنح في مكتب MEPI إضافة الى عدد من الشخصيات الاقتصادية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء جمعية MEPI LAA وهيئتها الإدارية وفريقها التنفيذي،

افتتح الحفل السيد موريس متى مشدّداً على أهمية إطلاق هكذا مشاريع في المجتمع اللبناني.

وأضاف متّى أنّ "مشروع "تمكين رواد الأعمال اللبنانيين"" Empowering Lebanese Entrepreneurs يهدف الى الحد من مشكلة البطالة، التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، إذ يحثّ الناس من أجل البدء بمشروع في المنطقة التي يتواجدون فيها لتشجيع النمو الاقتصادي في المناطق الريفية وخلق فرص عمل فيها".

من جهتها، دعت رئيسة الجمعية المحامية دوللي شقير في كلمتها المجتمع المدني، والقطاعين الخاص والعام، الى " ضرورة السعي للتشبيك من أجل النهوض بالنمو الاقتصادي الذي هو أساس تحرير المواطن من القيود المفروضة عليه، وفتح الآفاق أمامه ليحقّق ذاته."

وفي السياق عينه، لفتت المديرة التنفيذية لـ MEPI-LAA ندى حمزة الى أنّ"هذا المشروع يساهم في تنفيذ أبرز قطاعات السياسة الشبابية الوطنية التي اقرت عام 2012 وهو إيجاد فرص عمل للشباب". واختتمت كلمتها بعرض فيلم وثائقي عن المشروع وقصص نجاح لعدد من رواد الأعمال الذين شاركوا واستفادوا من الورش التدريبية والتشبيك مع القطاع الخاص.

كذلك، كانت كلمة رواّد الأعمال الذين شاركوا في المشروع تلتها السيدة ندى حلاوي، ونوّهت فيها بـ"أهمية مشروع "تمكين رواد الأعمال اللبنانيين (ELE) الذي يشمل 15 هدفاً من أصل 17 من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة ومن ناحية أخرى دعم أفكار الشباب اللبناني الذي يرفض الهجرة و يريد البقاء في لبنان طامحاً إلى التغيير، وتقديم الفرصة لهم لصقل وبلورة هذه الأفكار بشكل محترف من خلال الورش التدريبية واللقاءات التي جمعتهم بأبرز رواد الأعمال الذي شاركوا تجاربهم مع المتدربين".

وشدد نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية السيد إدوارد وايت على أهمية خلق بيئة لتمكين المبتكرين اللبنانيين للتقدم والتطور. وأضاف أن الولايات المتحدة الأميركية تتميز عالميا" بثقافتها الداعمة لريادة الأعمال والالتزام بتعزيز الابتكار. وشدد وايت على أنه "من الواجب أن تقوم الحكومة اللبنانية أيضا بدعم المواطنين اللبنانيين المبدعين.

أُقيمت فيما بعد حلقة نقاش بعنوان: الأعمال وريادة الأعمال في لبنان" شارك فيها كل من السادة

أنطوني بوخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة A.N.Boukather SAL ، روجيه زاكار، مساعد المدير العام ل Commercial Insurance و ميشيل شفتري، شريك في مجموعة DNY Group .

اختتم الحفل بتوزيع الشهادات على المشاركين

ساهم مشروع "تمكين رواد الأعمال اللبنانيين"" Empowering Lebanese Entrepreneurs الذي تمّ بالشراكة مع أربع جامعات في لبنان وتسع منظمات غير حكومية، في بناء قدرات وتطوير مهارات 51 مشتركاً من كافة المناطق الّلبنانية، حول موضوع ريادة الأعمال، بحيث أصبحوا جاهزين لإطلاق وتنفيذ خطط مشاريعهم.