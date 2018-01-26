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ثمة من يحاول أخذ لبنان الى مكان لا نريده.. باسيل في مؤتمر صحافي: دائماً طرحنا هو الدولة المدنية ليس فقط بالانتخابات بل بالاحوال الشخصية أيضاً

26
JANUARY
2018
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عقد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع الهيئة السياسية، مؤتمراً صحافياً حيث أكد أن التيار عاش ظلم ومحاولة إبعادن عن قسم من اللبنانيين "وثمة من يحاول أخذ  لبنان الى مكان لا نريده".
 
وأكد: "نحن مع التوازن ولا توجد لدينا خلفية طائفية بل خلفية وطنية ونحن نعيش على توازنات ونستطيع تطويرها الى الدولة المدني، والاتهام بانقلاب على الدستور يكون من الذين يخلقون اعرافاً جديدة وليس من الذين يتمسكون بالدستور."
 
وقال: اليوم لدينا دستور هو الذي يحكم حياتنا الوطنية ومتمسكون به ولا نية لدينا الانقلاب عليه ولبنان لا يعيش بثنائيات بل ثنائية واحدة تحكمه هي المسيحية - الاسلامية اي الشراكة المسيحية - الاسلامية.
 
وأشار الى أن: "لا عزل لأي طائفة في لبنان وثمة تصوير لمحاولة عزل في الداخل ووصل الامر الى الخارج اي الى الاغتراب. مؤكداً: "الا هناك ثنائيات ولا ثلاثيات ولا رباعيات يمكن ان تعيش في لبنان بل هناك تنوع وهذه الصيغة اللبنانية ودائماً طرحنا هو الدولة المدنية ليس فقط بالانتخابات بل بالاحوال الشخصية أيضاً وحماية اي مكون لبناني وهي خلاصنا كلنا."
 
وأضاف: "ما ان الأكثرية ترفض الدولة المدنية نطرح مرحلياً من دون تعديل الدستور إلغاء المذهبية السياسية للمحافظة على  المناصفة بين المسلمين والمسيحيين." 
 
وقال: " أجرينا تفاهماً مع حزب الله لحماية البلد وهو استراتيجي وأجرينا تفاهماً مع المستقبل ومتمسكون به وكذلك متمسكون بالتفاهم المسيحي - المسيحي للوحدة الوطنية."
 
وختم: "التفاهم مع حزب الله ما زال حاجة واستراتيجية لحماية البلد وكل الألعاب السياسية الصغيرة لن تقوى عليه."
 
(الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)
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